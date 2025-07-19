В ранние часы субботы, 19 июля 2025 года, в районе Восточного Голливуда города Лос-Анджелес произошла трагедия: автомобиль на скорости врезался в толпу людей, ожидавших входа в ночной клуб на перекрёстке бульвара Санта-Моника и авеню Вермонт. Об этом утром сообщает USA Today.

В результате инцидента пострадали не менее 30 человек, среди которых были посетители клуба, сотрудники парковки и уличные торговцы. Семеро находятся в критическом состоянии, шестеро — в тяжёлом, более десяти получили ранения средней степени тяжести, часть пострадавших отказалась от госпитализации. По данным Пожарного департамента Лос-Анджелеса (LAFD), всего в больницы были доставлены 23 человека.

Как сообщает ABC News, всё началось около двух часов ночи с вызова полиции по поводу выстрелов. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили, что водитель, ранее удалённый из одного из заведений, сел за руль и намеренно направил автомобиль в толпу. Машина протаранила уличную точку с тако и стойку службы парковки. После остановки прохожие вытащили водителя из машины и начали его избивать. Во время драки неизвестный мужчина латиноамериканского происхождения открыл огонь и скрылся. Его личность пока не установлена, полиция ведёт активный розыск. О состоянии водителя информации нет.

На месте происшествия работали более 120 спасателей и сотрудников правоохранительных органов. Пострадавшим оперативно оказали помощь, была организована сортировка и эвакуация в медицинские учреждения.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс прокомментировала случившееся на своей странице в Facebook, назвав произошедшее «душераздирающей трагедией». Она поблагодарила более 100 сотрудников LAFD и LAPD за быструю и профессиональную реакцию:

«Я хочу поблагодарить более 100 сотрудников LAFD и LAPD, которые прибыли на место и боролись за жизни людей. Сердца ангеленосов сегодня с пострадавшими. Будет проведено полное расследование произошедшего», — написала Басс.

Следствие продолжается. Полиция призывает очевидцев и всех, кто располагает видео- или фотоматериалами с места событий, помочь в расследовании.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship