ВМС США переименует корабль, ранее названный в честь Харви Милка — решение вызвало споры

Министр обороны США Пит Хегсет объявил о переименовании судна Военно-морского флота USNS Harvey Milk. Об этом он сообщил на своей официальной странице в X.com. По его словам, судно получит новое имя — USNS Oscar V. Peterson — в рамках усилий «убрать политику из процесса присвоения названий военным кораблям».

Ранее корабль был назван в честь Харви Милка — одного из первых открытых геев, избранных на государственную должность в США. В 1977 году он стал членом городского совета Сан-Франциско и с тех пор считается иконой движения за права ЛГБТК+. Присвоение его имени судну ВМС в 2016 году воспринималось как символ прогресса в области гражданских прав и признания разнообразия в американском обществе.

Новое имя судна — в честь Оскара В. Питерсона, американского моряка и героя Второй мировой войны, посмертно награждённого Медалью Почёта за героизм во время атаки на Перл-Харбор. Таким образом, Пентагон возвращается к давней традиции — называть корабли в честь военных героев, проявивших доблесть на поле боя.

Решение уже вызвало острую реакцию в обществе. Представители ЛГБТК+ организаций и правозащитники критикуют шаг как попытку стереть вклад Милка в историю борьбы за равенство и инклюзивность. По их мнению, это сигнал отката назад в признании прав меньшинств.

В то же время, сторонники министра обороны поддерживают инициативу, считая, что Военно-морской флот должен быть свободен от политических и идеологических влияний. Они приветствуют возвращение к более традиционному подходу в выборе имён для военных судов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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