Соучредитель Urban Armz признал вину: Джон Дональдсон подтвердил участие в крупной мошеннической схеме с пожертвованиями для Украины

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде штата Юта, 19 мая 2025 года в федеральном суде США состоялось слушание по делу Джона Эрла Дональдсона, одного из руководителей компании Urban Armz, в ходе которого обвиняемый официально признал свою вину по двум пунктам: сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговор с целью отмывания денег.

Дональдсон, находящийся под стражей, выступал в сопровождении адвоката. Он заявил, что осознаёт суть обвинений и последствия признания вины. Заседание по вынесению приговора назначено на 25 сентября 2025 года.

Согласно материалам дела, Дональдсон и его супруга, Карли Элизабет Уинтерс, руководили компанией Urban Armz, зарегистрированной в Юте. С декабря 2021 по январь 2023 года они организовали мошенническую схему, в рамках которой получали средства от компаний и некоммерческих организаций, уверяя их в готовности поставить военное снаряжение, включая бронежилеты и оптические приборы, в поддержку украинских военных и гуманитарных служб.

Следствие установило, что супруги подделывали банковские документы, вводили клиентов в заблуждение относительно наличия продукции на складах и своих деловых связей с госструктурами США, включая ФБР и Агентство военной разведки. Полученные средства использовались на личные нужды: оплату вечеринок, покупки и снятие наличных.

В одном из эпизодов в апреле 2022 года компания из Мичигана перевела Urban Armz $300,000 за партию бронежилетов, которые так и не были отправлены. В июне 2022 года некоммерческая организация, поддерживающая украинских беженцев, перевела более $217,000 за оборудование, которое также не было поставлено.

В рамках соглашения с прокуратурой Джон Дональдсон признал вину и согласился на выплату компенсации пострадавшим в размере $591,932. Кроме того, суд постановил взыскать $300,000 с Дональдсона, Уинтерс и их компании по гражданскому иску.

Обвиняемому грозит до 30 лет лишения свободы. Расследование дела ведёт ФБР.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com