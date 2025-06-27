Государственный департамент США официально объявил об усилении мер контроля в процессе оформления неиммиграционных виз категорий F, M и J, предназначенных для студентов, обучающихся за рубежом, а также участников программ культурного и академического обмена. Власти подчеркивают: получение американской визы — это не право, а предоставляемая привилегия, и каждое такое решение рассматривается очень серьёзно.

В соответствии с новыми указаниями, все претенденты на вышеуказанные типы виз обязаны обеспечить полный доступ к своим аккаунтам в социальных сетях. От соискателей требуется изменить настройки конфиденциальности своих личных профилей и перевести их в режим «публичный». Это, по мнению ведомства, необходимо для проведения всесторонней проверки личности и определения соответствия требованиям для въезда в Соединённые Штаты.

Представители Госдепа отмечают, что в процессе визового рассмотрения будет использоваться весь доступный объём информации, включая цифровой след заявителей. Такой подход, по их словам, позволит выявить тех, кто может представлять потенциальную угрозу общественной безопасности или интересам страны.

«Мы обязаны проявлять максимальную бдительность, чтобы убедиться, что въезд в страну не получают лица с намерениями, способными нанести вред американским гражданам или подорвать интересы государства. Каждый кандидат должен убедительно подтвердить не только соответствие критериям, но и истинность заявленных целей пребывания», — говорится в официальном заявлении.

Ожидается, что в ближайшее время зарубежные консульства и посольства начнут возобновление записи на собеседования для виз категорий F, M и J. Заявителям рекомендуется регулярно проверять сайты соответствующих дипломатических представительств для получения актуальной информации о доступных датах.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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