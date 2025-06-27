В последнее время в СМИ и социальных сетях активно распространяются тревожные заявления о том, что с 1 июля 2025 года бензин в Калифорнии подорожает сразу на 65 центов за галлон или даже достигнет $8 за галлон в следующем году. Однако офис губернатора штата опровергает эти сообщения, заявляя, что они не соответствуют действительности и основаны на недостоверной информации, которую нередко распространяют республиканские политики и представители нефтяной промышленности.

На самом деле с 1 июля в Калифорнии произойдут два незначительных изменения. Первое — ежегодная автоматическая индексация бензинового налога на 1,6 цента за галлон. Это изменение было утверждено законом ещё в 2017 году и поддержано избирателями на референдуме в 2018-м. Второе — возможные корректировки в программе низкоуглеродного топлива (LCFS), которые могут добавить от 5 до 8 центов за галлон. Эта программа, созданная при губернаторе Арнольде Шварценеггере, не является налогом. Её цель — сделать топливо более экологичным и в долгосрочной перспективе снизить затраты для потребителей.

Заявления о росте цен до $8 основаны на сомнительном прогнозе автора, тесно связанного с нефтяной отраслью и получающего финансирование от правительства Саудовской Аравии. Эти данные не подтверждаются независимыми экспертами, а методология расчётов не раскрывается. Между тем исследователи Стэнфордского университета подчёркивают, что даже при закрытии некоторых НПЗ влияние на цены будет незначительным.

На сегодняшний день цена на бензин в Калифорнии на 20 центов ниже, чем месяц назад, и на 17 центов ниже по сравнению с прошлым годом. Благодаря улучшению топливной эффективности, жители штата в среднем тратят меньше на бензин: по данным за 2024 год, Калифорния занимает 45-е место в стране по объёму потребления топлива и 21-е — по расходам на бензин на душу населения.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship