В рамках ежегодного Месяца прайда губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступил с ярким и эмоциональным обращением в поддержку ЛГБТК+ сообщества.

В своём видеообращении он не только поздравил всех с праздником, но и напомнил о достижениях движения за равные права, подчеркнув, что штат продолжает оставаться на передовой борьбы за свободу самовыражения.

«В этот Месяц прайда, когда мы празднуем красоту ЛГБТК+ сообщества, мы также признаём всё, через что оно прошло, и всего, чего добилось. К сожалению, сегодня мы наблюдаем нападения на с таким трудом завоёванные права по всей стране — законы и инициативы, направленные на то, чтобы заставить вас бояться быть собой. Это несправедливо и недопустимо», — заявил Ньюсом.

Он также подчеркнул, что Калифорния остаётся убежищем для всех, кто сталкивается с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности:

«В такие моменты требуется смелость, чтобы быть собой. Но здесь, в Калифорнии, мы видим вас. Мы стоим с вами. Мы гордимся вами — не вопреки вашей идентичности, а благодаря ей», — добавил губернатор, процитировав Харви Милка: «Надежда никогда не будет молчать, и мы тоже».

К его словам присоединилась Дженнифер Сибел Ньюсом — первая партнёр штата (официальный титул супруги губернатора), общественный деятель, режиссёр и активистка. Она также выразила поддержку ЛГБТК+ сообществу, напомнив о важности солидарности, принятия и защиты прав человека.

Месяц прайда (Pride Month) ежегодно отмечается в июне по всей территории США и в ряде других стран мира. Он посвящён чествованию культуры, истории и достижений ЛГБТК+ сообщества. Исторически он приурочен к Стоунволлскому восстанию 1969 года — серии протестов в Нью-Йорке, которые стали поворотным моментом в борьбе за права сексуальных и гендерных меньшинств.

В Калифорнии, особенно в таких городах, как Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Западный Голливуд и Сан-Диего, Месяц прайда сопровождается многочисленными мероприятиями: уличными парадами, митингами, образовательными форумами, выставками и культурными событиями. Фасады зданий украшаются радужной символикой, а государственные учреждения поднимают флаг прайда как знак солидарности.

Согласно последним данным, опубликованным в СМИ и подтверждённым статистикой UCLA Williams Institute (исследовательского центра по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности), в Калифорнии проживает около 2,7 миллиона человек, относящих себя к ЛГБТК+ сообществу. Это примерно 9% взрослого населения штата, что делает Калифорнию крупнейшим «домом» для ЛГБТК+ в США.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship