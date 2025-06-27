Калифорния направляет почти $5 миллиардов на масштабную модернизацию транспортной системы штата. Об этом заявил губернатор Гэвин Ньюсом, подчеркнув, что инвестиции предназначены не только для восстановления, но и для переосмысления всей инфраструктуры передвижения. Финансирование будет направлено на улучшение состояния автодорог, развитие общественного транспорта, расширение автобусных и железнодорожных маршрутов, а также на внедрение экологически чистых видов транспорта и создание безопасной среды для пешеходов и велосипедистов.

Средства выделяются в рамках программы губернатора под лозунгом «Строить больше и быстрее» и распределяются Калифорнийской транспортной комиссией. Почти половина суммы — $2,44 миллиарда — поступает из Закона Сената №1, принятого в 2017 году. Этот документ, известный как Закон о ремонте дорог и подотчетности, перераспределяет налог на топливо, направляя его на повышение безопасности и улучшение дорожных условий по всему штату. Из этой суммы $1,45 миллиарда будет направлено на развитие низко- и нулевоэмиссионного транспорта, а также на улучшение грузовой логистики, включая соединение морских портов с железнодорожными станциями и грузовыми коридорами.

Дополнительно $810 миллионов будет инвестировано в рамках Программы по улучшению торговых коридоров. Эти средства пойдут на повышение эффективности грузоперевозок, сокращение времени простоя транспорта, снижение загрязнения воздуха и увеличение числа зарядных станций для электрических грузовиков на 25%.

Министр транспорта штата Токс Омишакан заявил, что эти вложения закладывают основу для более безопасного, эффективного и экономически устойчивого транспортного будущего Калифорнии, а также помогут уменьшить заторы и повысить связанность регионов. Председатель Транспортной комиссии Дарнелл Грисби отметил, что совместная работа с Caltrans позволит не только улучшить безопасность и сократить затраты, но и создать по-настоящему передовую транспортную систему.

Среди ключевых проектов, получивших финансирование, — $483 миллиона на развитие пассажирского железнодорожного сообщения, строительство велодорожек и пешеходных зон, а также расширение сети скоростных автобусов. $202 миллиона будут направлены на модернизацию объектов в рамках Программы конкурентных партнёрств, включающей железнодорожные, велосипедные и пешеходные инфраструктурные решения.

$63 миллиона предназначены для обновления скоростной трассы Ramona Expressway в округе Риверсайд, включая возведение нового моста через реку Сан-Хасинто, устройство велополос и создание перехода для диких животных. В дополнение к этому $49 миллионов будет направлено на создание зарядных центров в городах Фресно, Окленд, Онтарио и Сан-Диего для поддержки грузовых автомобилей на чистой энергии. Еще $28 миллионов выделяется на установку сверхбыстрых зарядных станций вдоль межштатной автомагистрали I-5 и шоссе 99, а $18 миллионов — на повышение безопасности дорожного движения в районах пяти школ Лос-Анджелеса, наиболее подверженных транспортной перегрузке.

С момента принятия в 2017 году Закон SB 1 ежегодно направляет около $5 миллиардов на развитие транспортной инфраструктуры, равномерно распределяя средства между государственными и муниципальными проектами.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship