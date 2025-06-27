Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступил с резкой критикой в адрес республиканцев Конгресса США и президента Дональда Трампа за продвижение так называемого «Big, Beautiful Bill» — федерального законопроекта, предусматривающего масштабное сокращение расходов на здравоохранение и продовольственную помощь. По его словам, инициатива республиканцев ставит под угрозу медицинское обслуживание и продовольственную безопасность миллионов американцев и приведёт к разрушительным последствиям для Калифорнии.

Согласно оценкам, этот законопроект может лишить медицинской страховки до 3,4 миллиона жителей Золотого штата и сократить федеральное финансирование программы Medicaid более чем на $28,4 миллиарда. Одним из положений документа является сокращение периодов проверки права на участие в Medicaid: вместо текущих 12 месяцев проверку планируется проводить каждые шесть месяцев. Это нововведение может привести к потере $2,4 миллиарда федеральных средств и исключению около 400 тысяч калифорнийцев из программы. Кроме того, закон обязывает ввести требования по обязательной занятости для участников Medicaid, что создаст риск утраты до $22,3 миллиарда финансирования и может лишить до 3 миллионов жителей штата доступа к медицинским услугам. Также предполагается введение ограничений на взимание платы с поставщиков медицинских услуг и местных органов власти, что снизит способность штата привлекать федеральные средства для поддержки системы здравоохранения.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с организацией Planned Parenthood. Законопроект предусматривает сокращение её финансирования на сумму $305 миллионов. Это может привести к закрытию около 200 медицинских центров и ограничению доступа более чем для 1,1 миллиона пациентов к важнейшим медицинским услугам — включая профилактические обследования на рак, контрацепцию, тестирование на инфекции, передающиеся половым путём, и аборты. Такие меры поставят под угрозу репродуктивное здоровье женщин по всей стране.

Ещё один серьёзный удар — урезание программы продовольственной помощи SNAP, известной в Калифорнии под названием CalFresh. Планируемое сокращение составляет от $2,8 до $5,4 миллиарда в год. В результате изменений в правилах участия и перераспределения расходов на администрирование программы штат и округа понесут дополнительные затраты в размере от $1,35 до $4 миллиардов ежегодно. Около 735 тысяч жителей Калифорнии могут лишиться продовольственной поддержки, а само государство — значительной части бюджета на борьбу с голодом и бедностью. Также будет сокращено финансирование образовательных программ по вопросам питания, что может привести к дополнительной потере $178 миллионов.

Губернатор Ньюсом назвал инициативу не только экономически невыгодной, но и морально неприемлемой. По его словам, «так называемый ‘Big, Beautiful Bill’ — это не мера по сокращению расходов, а жестокий и затратный проект, который идёт вразрез с принципами автономии штатов». Он подчеркнул, что республиканцы, под прикрытием борьбы с бюрократией, фактически расширяют контроль федерального правительства, навязывая штатам и гражданам жёсткие условия. Ньюсом призвал всех, кто руководствуется здравым смыслом, решительно выступить против законопроекта, который, по его мнению, может стать причиной масштабного социального и гуманитарного кризиса.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship