Россиянка получила убежище в США после преследований за ЛГБТ-идентичность и антивоенную позицию

20-летняя уроженка Ростовской области, ЛГБТ-активистка и оппозиционно настроенная девушка, получила политическое убежище в США. По её словам, в России она подвергалась длительному преследованию со стороны родственников, силовых структур и образовательных учреждений из-за своей сексуальной ориентации и участия в антивоенных протестах.

Как сообщает Russian America for Democracy, юного возраста девушка сталкивалась с давлением со стороны семьи. Один из её родственников, депутат-единорос, предпринимал попытки «перевоспитания» с применением физической силы. Полиция неоднократно задерживала её, а позднее она была насильно госпитализирована в психиатрическую клинику. Также её отчислили из колледжа.

После признания ЛГБТ-движения в России экстремистским, ситуация ухудшилась. Девушка продолжала участвовать в протестных акциях и высказывать свою гражданскую позицию, что, по её словам, привело к постоянному преследованию. Она осталась без документов, работы и подвергалась угрозам ареста и изоляции.

В декабре 2024 года она пересекла границу США и обратилась за убежищем. В миграционном центре ей помогли волонтёры, предоставив информацию и поддержку. Юридическое сопровождение ей было обеспечено бесплатно. Спустя несколько месяцев суд удовлетворил её прошение об убежище.