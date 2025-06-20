California State Capitol
Photo: Ruslan Gurzhiy/SlavicSac.com

Федеральные власти США потребовали от Калифорнии срочно пересмотреть содержание образовательных материалов по половому воспитанию, исключив из них все упоминания, касающиеся гендерной идентичности.

Это распоряжение поступило от Администрации по делам детей и семей при Министерстве здравоохранения и социальных служб, которая контролирует выполнение программы по профилактике подростковых беременностей и заболеваний, передающихся половым путем (PREP).

После изучения представленных материалов выяснилось, что в учебниках содержатся положения о различии между биологическим полом и гендерной самоидентификацией, а также утверждения о том, что мальчики могут считать себя девочками. По мнению чиновников, подобные формулировки не связаны с целями программы и выходят за рамки её предназначения — донесения до подростков научно обоснованной и точной информации по вопросам здоровья.

Представитель федеральной администрации отметил, что государственные деньги не должны использоваться для продвижения идеологических взглядов. Подчеркивается, что важно обеспечить полную прозрачность учебного процесса и дать родителям возможность знать, чему обучают их детей. Власти считают, что упомянутый контент не соответствует задачам программы и вводит школьников в заблуждение.

Штат обязан в течение двух месяцев удалить все элементы, связанные с гендерной идеологией, из всех учебных и методических материалов, а затем направить исправленные документы на согласование. В случае отказа или затягивания сроков федеральное ведомство может сократить или полностью прекратить финансирование.

Калифорния в 2023 году получила почти $6 миллионов на реализацию данной программы, а общий федеральный бюджет PREP составляет $75 миллионов. Сейчас федеральные службы также проверяют материалы других регионов страны. Если в них будет обнаружен схожий контент, будут направлены аналогичные требования об изменениях.

Эта ситуация демонстрирует, насколько остро стоит вопрос содержания программ сексуального воспитания в школах. Власти США подчёркивают необходимость возвращения к традиционным научным подходам и исключения спорных тем. Это вызывает активную реакцию со стороны как государственных структур, так и общественных организаций, а также усиливает напряжённость между федеральным центром и властями отдельных штатов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com
California Local News Fellowship

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