Федеральные власти США потребовали от Калифорнии срочно пересмотреть содержание образовательных материалов по половому воспитанию, исключив из них все упоминания, касающиеся гендерной идентичности.

Это распоряжение поступило от Администрации по делам детей и семей при Министерстве здравоохранения и социальных служб, которая контролирует выполнение программы по профилактике подростковых беременностей и заболеваний, передающихся половым путем (PREP).

После изучения представленных материалов выяснилось, что в учебниках содержатся положения о различии между биологическим полом и гендерной самоидентификацией, а также утверждения о том, что мальчики могут считать себя девочками. По мнению чиновников, подобные формулировки не связаны с целями программы и выходят за рамки её предназначения — донесения до подростков научно обоснованной и точной информации по вопросам здоровья.

Представитель федеральной администрации отметил, что государственные деньги не должны использоваться для продвижения идеологических взглядов. Подчеркивается, что важно обеспечить полную прозрачность учебного процесса и дать родителям возможность знать, чему обучают их детей. Власти считают, что упомянутый контент не соответствует задачам программы и вводит школьников в заблуждение.

Штат обязан в течение двух месяцев удалить все элементы, связанные с гендерной идеологией, из всех учебных и методических материалов, а затем направить исправленные документы на согласование. В случае отказа или затягивания сроков федеральное ведомство может сократить или полностью прекратить финансирование.

Калифорния в 2023 году получила почти $6 миллионов на реализацию данной программы, а общий федеральный бюджет PREP составляет $75 миллионов. Сейчас федеральные службы также проверяют материалы других регионов страны. Если в них будет обнаружен схожий контент, будут направлены аналогичные требования об изменениях.

Эта ситуация демонстрирует, насколько остро стоит вопрос содержания программ сексуального воспитания в школах. Власти США подчёркивают необходимость возвращения к традиционным научным подходам и исключения спорных тем. Это вызывает активную реакцию со стороны как государственных структур, так и общественных организаций, а также усиливает напряжённость между федеральным центром и властями отдельных штатов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship