С момента запуска биткоина в 2009 году криптовалюты стали восприниматься как новый рубеж накопления богатства и обмена ценностями вне рамок традиционной финансовой системы.

Сторонники утверждают, что криптовалюта может расширить возможности отдельных лиц, особенно в общинах меньшинств, которые долгое время были недостаточно охвачены банковскими услугами, предлагая новые пути к финансовой доступности и экономической самостоятельности. Некоторые даже рассматривают её как инструмент для вызова и реформирования устоявшейся финансовой структуры США.

Однако критики предупреждают о серьёзных рисках: высокой волатильности, отсутствии регулирования и целенаправленном воздействии на уязвимые группы населения посредством рискованных обещаний. Добавьте к этому рост мошенничества, экологические проблемы, связанные с потреблением энергии, и этически сомнительную поддержку — и картина становится гораздо сложнее.

На еженедельном брифинге ACOM для этнических СМИ 13 июня группа экспертов обсудила ажиотаж, надежды и угрозы, связанные с криптовалютами.

Крупнейшее исследование держателей криптовалют в США, проведённое в 2025 году, показало, что каждый пятый взрослый американец, или 55 миллионов человек, использует криптовалюту. 76% респондентов заявили, что криптовалюта положительно повлияла на их жизнь, 21% оценили влияние как нейтральное, и лишь 3% сообщили о негативном опыте. Из 10 000 участников опроса 52% указали, что используют криптовалюту в первую очередь для инвестиций в своё будущее, а 39% — для оплаты товаров и услуг.

По словам Тайрона Росса, генерального директора и соучредителя Turnqey Labs и директора 401 Financial, криптовалюта позволяет передавать ценность в любой момент, без необходимости знать получателя и без участия третьих сторон, таких как банки. Он отметил, что эта технология создаёт возможность свободного обмена ценностью по всему миру без ограничений.

В 2021 году Всемирный банк сообщил, что 1,4 миллиарда человек во всём мире не имели банковских счетов. Федеральная корпорация по страхованию депозитов США (FDIC) отметила, что среди них — 5,6 миллиона американских домохозяйств, или одно из 25. По оценкам на 2023 год, 12,3 миллиона американцев проживали в так называемых банковских пустынях.

Росс добавил, что на финансовых рынках существует огромное неравенство, а бедность в США часто сопряжена с дополнительными расходами, такими как комиссии за обслуживание счетов. По его словам, криптовалюта освещает существующее неравенство и открывает новые возможности для контроля над своими финансами. Он также подчеркнул, что доступ к средствам в реальном времени имеет решающее значение, особенно когда речь идёт о срочных платежах, например за аренду жилья. За пределами США переводы в режиме реального времени помогают обходить высокие комиссии.

В 2023 году из США было отправлено денежных переводов на сумму около 857 миллиардов долларов, при этом средняя мировая комиссия составляла 6,4% за каждые 200 долларов. Годовые сборы за переводы составили 13,1 миллиарда долларов, что на 8% больше, чем в 2022 году.

Ожидается, что эта сумма вырастет ещё больше из-за введения налога на переводы в размере 3,5%, предусмотренного в законопроекте «Единый большой красивый закон», который был принят Палатой представителей 22 мая и ожидает голосования в Сенате в конце июня. Крайний срок принятия бюджета — 4 июля.

Росс также отметил, что мошенничество в криптовалютной сфере — не новость, как и в других секторах экономики. Однако, по его словам, вместо того чтобы полностью исключать людей из этой сферы, следует их обучать и предоставлять им возможность безопасно совершать транзакции и сохранять свои средства. Он задал риторический вопрос: как можно защищать интересы малообеспеченных слоёв населения и одновременно быть против криптовалют?

Согласно опросу Pew 2021 года, 24% азиатских американцев и 21% темнокожих или латиноамериканских взрослых заявили, что владеют или используют криптовалюту, по сравнению с 14% белых взрослых. В 2022 году среднее белое домохозяйство в США владело в пять раз большим объёмом богатства, чем среднее латиноамериканское, и в шесть раз — чем среднее чернокожее, уступая лишь азиатским американцам.

Кантрелл Дюмас, директор по политике в области деривативов в Better Markets, отметил, что разрыв в расовом богатстве делает даже небольшие финансовые потери гораздо более значимыми для семей, которые уже сталкиваются с системными барьерами в доступе к накоплению капитала. По его словам, один из ключевых рисков криптовалют — это волатильность: цены могут резко изменяться, поднимаясь или падая на десятки процентов за короткое время, особенно для тех, у кого нет финансовой подушки.

Он также выразил обеспокоенность по поводу роста мошенничества и афер, включая схемы Понци, фальшивые инвестиционные платформы, фишинговые атаки и обман через мобильные приложения, социальные сети или биткоин-банкоматы, где злоумышленники выдают себя за представителей правительства или технической поддержки.

По данным ФБР, потери от мошенничества с криптовалютами выросли на 66% — с 5,6 миллиарда долларов в 2023 году до 9,3 миллиарда в 2024 году. Было подано более 140 тысяч жалоб. Только в первой половине 2024 года убытки от мошенничества с использованием биткоин-банкоматов превысили 65 миллионов долларов.

Элизабет Квок, управляющий директор FTI Consulting и бывший помощник директора Федеральной торговой комиссии, подчеркнула, что криптовалюты не контролируются централизованными органами, поэтому никто не регулирует резкие колебания цен и возможные убытки. По её словам, большинство мошенничеств в этой сфере не являются новыми, а лишь используют новую приманку — цифровой актив. Она отметила, что злоумышленники играют на страхе людей упустить возможность быстро разбогатеть, особенно на фоне того, что некоторые представители Белого дома продвигают собственные монеты.

Новый руководитель Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере, основного регулирующего органа в США, закрыл его центральный офис в феврале и уволил 90% сотрудников в апреле 2024 года.

Журналист-расследователь Зик Фокс, автор книги «Число растёт: дикий взлёт и ошеломляющее падение криптовалют», отметил, что в первый президентский срок Дональд Трамп критиковал биткоин, называя его «мошенничеством против доллара». Однако ситуация изменилась благодаря масштабным лоббистским усилиям.

По его словам, в избирательном цикле 2024 года криптовалютная индустрия потратила более 238 миллионов долларов на политические взносы, что составило 48% всех корпоративных пожертвований и превысило расходы нефтегазовой и фармацевтической отраслей. По состоянию на июнь криптовалюта составляет основную часть состояния Трампа — 3,3 миллиарда долларов из 5,5 миллиардов.

После вступления в должность Трамп назначил бывшего криптолоббиста Пола Аткинса главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), и его администрация отозвала почти все иски против криптокомпаний. Таким образом, официальная позиция сменилась с «большая часть этого, вероятно, незаконна» на «всё в порядке». Несколько недель спустя Трамп объявил о входе своей семьи в криптобизнес.

По данным Фокса, только на первом проекте, связанном с токенами World Liberty Financial, Трамп заработал более 57 миллионов долларов. Крупнейшим покупателем стал миллиардер Джастин Сан, вложивший 75 миллионов долларов, после чего поданный против него иск SEC был отозван в рамках урегулирования.

Мем-монета $TRUMP, выпущенная в начале 2024 года, принесла Трампу около 320 миллионов долларов. В конце мая его компания Trump Media and Technology Group объявила о привлечении 2,5 миллиарда долларов для инвестиций в биткоин. В июне она подала два заявления на создание криптовалютных ETF — по биткоину и эфириуму.

Фокс подытожил: если кому-то нужны особые условия, теперь есть прямой способ передать деньги семье президента. Администрация Трампа устанавливает правила игры в криптопространстве, и эти правила будут определять будущее целой отрасли.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services