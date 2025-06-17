Трамп заявил, что США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана. По его словам, несмотря на наличие у Тегерана современных радаров и других оборонительных систем, американские технологии значительно превосходят их.

“У Ирана были хорошие радары и другое оборонительное оборудование — и немало, — но это ничто по сравнению с американскими разработками и технологиями. Никто не делает это лучше, чем старая добрая Америка. Безоговорочная капитуляция!” — заявил Трамп.

Он отметил, что американская сторона точно знает, где скрывается верховный лидер Ирана.

“Мы точно знаем, где прячется так называемый ‘Верховный лидер’. Он — лёгкая цель, но он в безопасности… по крайней мере, пока. Мы не собираемся устранять его — по крайней мере, не сейчас. Но нам не нужны ракеты, направленные на гражданских или американских солдат. Наше терпение на исходе”, — подчеркнул он.

Трамп также опроверг информацию о возможных переговорах с Тегераном.

“Я не обращался к Ирану с предложением о ‘мирных переговорах’ ни в какой форме. Это очередная сфабрикованная ложь от фейковых СМИ. Если они хотят говорить — они знают, как со мной связаться. Им следовало принять то соглашение, что уже лежало на столе — это спасло бы множество жизней”, — заявил он.

Ранее Трамп призвал к немедленной эвакуации столицы Ирана. Местные СМИ сообщают о караванах автомобилей, пытающихся покинуть Тегеран.

Сообщается о переброске истребители США на Ближний Восток.



