Дональд Трамп: “Иран не должен обладать ядерным оружием. Сделаем Ближний Восток великим снова!”

Дональд Трамп выступил с новым заявлением по поводу нарастающей напряжённости на Ближнем Востоке, вновь подчеркнув недопустимость обладания Ираном ядерным оружием.

«AMERICA FIRST означает много великого, включая то, что Иран не должен иметь ядерное оружие. Сделаем Америку великой снова!» — заявил Трамп. Он также обратился к телеведущему Такеру Карлсону, назвав его “чокнутым”, и призвал объяснить ему простую мысль: «Иран не может иметь ядерное оружие!»

По словам Трампа, Иран упустил шанс заключить соглашение, которое он предлагал в своё время, назвав это «позором и напрасной тратой человеческих жизней». Президент также выразил обеспокоенность ситуацией в Тегеране и призвал к немедленной эвакуации столицы Ирана.

Он заявил, что мир между Ираном и Израилем возможен — и будет достигнут, подобно тому, как США при его посредничестве способствовали улучшению отношений между Индией и Пакистаном: «Тогда мы использовали торговлю с США, чтобы привести стороны к разуму и миру». Также Трамп напомнил о своей роли в снижении напряженности между Сербией и Косово, а также в урегулировании конфликта между Египтом и Эфиопией по поводу строительства дамбы на реке Нил.

«Сегодня уже идут многочисленные звонки и встречи. Я делаю многое, но мне никогда не приписывают заслуг — и это нормально. Люди всё понимают», — подытожил Трамп, пообещав вернуть стабильность в регион: «Сделаем Ближний Восток великим снова!»

В последние дни Израиль и Иран обменялись массированными ударами. Израиль атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана, в ответ Тегеран запустил десятки ракет и дронов по израильской территории. В результате атак с обеих сторон погибли сотни людей, включая мирных жителей, а тысячи были вынуждены покинуть свои дома. В Израиле объявлена частичная эвакуация в приграничных районах, а в Иране — паника и массовый исход из Тегерана.