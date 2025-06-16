Полиция Ашвилла (Северная Каролина) задержала и предъявила обвинение 63-летнему Сергию Ефименко по статье «Непристойное поведение в общественном месте». Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде округа Банкомб, Ефименко является выходцем из Украины.

22 мая около 18:00 сотрудники полиции прибыли в городской парк после сообщения о мужчине, мастурбирующем возле беговой дорожки. На месте они опросили очевидца, который указал на нарушителя. Полицейские обнаружили Сергия Ефименко 1961 года рождения, который на момент задержания всё ещё находился в непристойном виде. Он был арестован без сопротивления.

Как отмечает полиция, Ефименко ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение на том же месте — в марте 2009 года он был арестован и впоследствии осуждён за непристойное поведение. В связи с повторным нарушением полиция Ашвилла инициировала процедуру запрета на посещение городских парков.

Ефименко был доставлен в изолятор округа Банкомб и помещён под залог в размере $2500, установленный магистратом.