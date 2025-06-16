Дональд Трамп выступил с громким заявлением, в котором дал распоряжение сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) провести «крупнейшую операцию массовой депортации нелегальных мигрантов в истории». Заявление прозвучало на фоне общенациональной акции протеста против политики Белого дома в отношении нелегальных иммигрантов.

«Наши офицеры ICE демонстрируют невероятную силу, решимость и мужество, выполняя важнейшую миссию по защите нашей нации. Каждый день они сталкиваются с насилием, травлей и угрозами со стороны радикальных демократов, но ничто не остановит нас на пути к исполнению воли американского народа», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном от его имени на платформе Truth Social.

Трамп призвал сосредоточить усилия на крупнейших американских мегаполисах — Лос-Анджелесе, Чикаго и Нью-Йорке, — где, по его словам, проживают «миллионы нелегалов», и которые он называет «центрами власти Демократической партии». По мнению Трампа, в этих городах мигрантов используют для «расширения избирательной базы, фальсификаций на выборах и разрастания системы социальных пособий».

Он также обрушился с критикой на либеральные ценности: «Вот почему они поддерживают открытые границы, трансгендерную повестку для всех и допускают мужчин в женский спорт. Это болезнь ума, и именно поэтому наши внутренние города превращаются в зоны преступности и хаоса».

Трамп заявил, что отдал распоряжение своему кабинету направить все доступные ресурсы на выполнение этой программы, включая депортации и ужесточение контроля на границах. Он призвал офицеров ICE, а также агентов ФБР, DEA, ATF, Пентагона и Госдепартамента «приступить к делу немедленно».

«Настоящие американцы поддерживают вас. Мы должны вернуть безопасность в наши города, школы и общины. Да начнётся обратная миграция!» — заключил Трамп.