Трамп-счета: $1000 каждому новорождённому и шанс на финансовое будущее

Президент Дональд Трамп предложил создать «Трамп-счета» — инвестиционные счета для всех новорожденных в США. По словам Трампа, государство внесёт $1000 при открытии счёта, а затем родители смогут добавлять до $5000 в год. Деньги будут вложены в фондовый рынок и расти с учётом сложных процентов.

С 18 лет средства можно будет использовать на обучение, профессию, запуск малого бизнеса или покупку первого жилья. С 31 года — снять всё без ограничений. Налог — по ставке на прирост капитала.

Инициативу поддержали главы крупнейших компаний, назвав её «стартовой площадкой для будущего». Однако критики считают, что программа преимущественно выгодна семьям со стабильным доходом, а дети из уязвимых семей могут остаться без доступа к этим счетам. Также отмечаются недостатки — комиссии, ограничения и риск исключения детей из сложных семейных условий.