14 июня в американской столице — Вашингтоне — состоялся военный парад, который ещё до начала вызвал большой общественный резонанс и споры. Поводом для мероприятия стали 250 лет со дня основания армии Соединённых Штатов, а также день рождения Дональда Трампа, которому исполнилось 79 лет. Организаторы пообещали зрелищное шоу с участием тысяч военнослужащих, сотен единиц техники и боевых самолётов. По улицам столицы прошли танки, исторические армейские машины, колонны солдат и военные оркестры, а завершились торжества праздничным салютом и концертом.

Праздник начался утром — в 8:15 состоялась церемония у мемориала Арлингтонского кладбища. Днём на Национальном молле открылся армейский фестиваль с выставками, полевой кухней, спортивными играми и выступлениями. Основной парад стартовал в 18:30 по местному времени и прошёл по центральным улицам города. Тысячи зрителей собрались в Вашингтоне, чтобы увидеть торжественное шествие.

Однако не все в стране восприняли это событие как повод для праздника. В тот же день прошли массовые акции протеста, организованные движением «No Kings» («Без королей»). Активисты выступили против чрезмерного возвеличивания военной силы и заявили, что парад превращается в политическое шоу. По их словам, по всей стране состоялось более 1 500 акций — митингов, маршей, пикетов и других мирных выступлений. В крупных городах — Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго — протесты оказались особенно заметными.

Организаторы заявили, что 14 июня станет днём борьбы за демократию. Некоторые штаты подготовились к возможным беспорядкам: были усилены меры безопасности и перекрыты дороги. В Вашингтоне также были установлены металлические ограждения, увеличено число полицейских патрулей и активирована система видеонаблюдения.

Кроме того, 14 июня в США отмечался День флага — памятная дата, связанная с историей появления американского национального символа. Именно в этот день в 1777 году был официально принят первый вариант флага: с тринадцатью полосами и звёздами, символизирующими количество первоначальных штатов. Сегодня на флаге 50 звёзд — по числу современных штатов, но его значение остаётся прежним: сплочённость, свобода и суверенитет.

Хотя День флага не является государственным выходным, он широко отмечается в разных уголках страны. Люди украсили здания и улицы флагами, участвовали в парадах, провели тематические уроки в школах и организовали патриотические мероприятия. В некоторых городах прошли музыкальные выступления и праздничные гуляния, а новые граждане получили паспорта именно 14 июня — в знак уважения к государственным символам.

Тем временем по всей стране прошли и другие события. В Лас-Вегасе продолжился мировой турнир по покеру, в Атланте стартовала неделя звёзд Главной бейсбольной лиги, а в Арлингтоне и Индианаполисе состоялись крупные спортивные и культурные шоу. В Чикаго, Нью-Йорке и других городах прошли фестивали, концерты и мероприятия, приуроченные ко Дню взятия Бастилии — французскому национальному празднику, который в США отмечается как дань уважения культуре.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship