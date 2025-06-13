В ближайшие выходные, 14 июня, в День флага США, совпадающий с Днем Рождения Дональда Трампа, в преддверие Дня освобождения последних афроамериканских рабов в США – Juneteenth – под лозунгом “Без королей” (No kings!) по всей стране ожидается новая волна протестов, которая может оказаться еще более масштабной и напряжённой, чем предыдущие.

Прогнозируется, что на улицы выйдут тысячи людей, чтобы выразить протест против так называемых авторитарных тенденций в управлении Америкой. Организаторы масштабной кампании No Kings объявили о проведении более 1800 мирных акций по всей стране. Они выступают против “культа силы”, который, по их мнению, возвращается в страну вместе с Дональдом Трампом.

На сайте движения говорится, что 14 июня Трамп хочет устроить в Вашингтоне “парад силы” с участием военной техники — показательное шоу, направленное на демонстрацию доминирования. В ответ активисты собираются сделать этот день символом народного сопротивления, проводя митинги и шествия в сотнях городов — от Лос-Анджелеса до Филадельфии.

“Флаг не принадлежит президенту Трампу. Он принадлежит нам. Мы не наблюдаем, как происходит история. Мы ее творим.

14 июня мы появляемся везде, где его нет, — чтобы сказать: никаких тронов, никаких корон, никаких королей,” – пишут организаторы протестов.

No kings также отмечают основной принцип всех своих мероприятий — приверженность ненасильственным действиям. Поэтому они ожидают, что “все участники будут стремиться к деэскалации любой потенциальной конфронтации с теми, кто не согласен с их ценностями, и будут действовать законно на этих мероприятиях. Оружие любого вида, включая разрешенное законом, не должно приноситься на мероприятия”. Они также утверждают, что обучают волонтёров методам деэскалации.

Организаторы No kings подчеркивают, что не будут проводить мероприятие в Вашингтоне, округ Колумбия, вместо этого они организуют “крупный флагманский марш и митинг в Филадельфии, чтобы провести четкий контраст между нашим народным движением и дорогостоящим, расточительным и неамериканским парадом в честь дня рождения в Вашингтоне”.

В Калифорнии протесты пройдут во многих городах штата: от Сна-Диего, Лос-Анджелеса, Глендейла, Анахайма, Палм-Спрингс и Джошуа-Три, Санта-Барбары, Бейкерсфилде до Биг-Сюра, Мерседа, Мамот-Лейка, Сакрамнето, Сан-Францико и всей Бей-эрии, Рединга и Юрики.

Протесты запланированы и на Аляске, и на Гавайях, и в безлюдной Монтане, и в Северной Дакоте, и во Флориде – буквально по всей стране.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, комментируя последние события в Лос-Анджелесе, подчеркнул важность свободы слова, однако предупредил о недопустимости подстрекательства к насилию: “Каждый имеет право высказываться и протестовать. Это основа нашей демократии. Но если кто-то провоцирует беспорядки или насилие — он понесёт ответственность”.

Тем временем Дональд Трамп считает, что протесты организуются недоброжелателями из-за рубежа. В сегодняшнем диалоге с журналистами в Белом доме он пообещал жестко наказывать тех, кто попытается сорвать празднования 14 июня, а также вновь обвинил губернатора Ньюсома в некомпетентности и заявил, что если бы не отправил в Лос-Анджелес Национальную гвардию в конце прошлой недели, город “мог бы сгореть, как во время пожаров в январе”.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship