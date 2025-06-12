Дональд Трамп заявил, что испытывает разочарование как в отношении России, так и Украины, поскольку, по его мнению, стороны могли бы достичь договорённости о прекращении огня.

«Я очень разочарован в России, но я также разочарован и в Украине, потому что считаю, что можно было заключить соглашение… Сейчас все ненавидят Россию, а любят Германию и Японию», — заявил Трамп в интервью, процитированном Rapid Response 47.

Он вновь упомянул о тяжёлых потерях с обеих сторон конфликта.

«Они теряют по 5–6 тысяч человек в неделю, в основном это солдаты, но также и мирные жители, поскольку города снова подвергаются ракетным обстрелам. Каково это — жить в доме, зная, что ракета может в любой момент в него попасть? Это ужасно. Мы добьемся соглашения, но я разочарован, что его до сих пор нет», — подчеркнул Трамп.

«Мы отлично справились с Индией и Пакистаном. Очень хорошо работали с Израилем. То, что произошло 7 октября — это катастрофа. Люди забывают, но это было ужасно. Ничего этого не произошло бы, если бы я был президентом», — заявил Трамп в интервью.

Он отметил, что Иран при его администрации был на грани банкротства:

«У них не было денег. Мы ввели против них мощные санкции. У Байдена же они снова разбогатели — сейчас у Ирана 300 миллиардов долларов. У них не было денег ни на ХАМАС, ни на «Хезболлу». Всё было под контролем».

Говоря об экономике, Трамп заявил, что инфляция в США началась из-за роста цен на нефть:

«Цены на нефть подскочили почти до $100 за баррель. Это подпитывало войну с Путиным — при такой цене Россия получала огромную прибыль. Сейчас цена упала, и это уже не так выгодно для них».

Он подчеркнул важность контроля над ситуацией: «Очень важно взять всё это под контроль. Иначе это — кровавая баня».