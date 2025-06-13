В США арестован основатель криптокомпании за отмывание $500 млн и обход санкций в интересах России

ФБР задержало в Нью-Йорке 38-летнего гражданина России Юрия Гугнина, обвиняемого в создании криптосхемы по отмыванию более $500 млн через свою компанию Evita. По данным Минюста США, средства поступали от клиентов из России, в том числе через санкционированные банки (Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и др.), и использовались для обхода экспортного контроля и закупки американских технологий.

Гугнин маскировал операции под легальный бизнес, предоставляя ложную информацию банкам и криптобиржам, а также подделывал документы. Среди обвинений — мошенничество, нарушение санкционного режима, отмывание денег, отсутствие программ по борьбе с финансированием терроризма.

По версии следствия, Гугнин также помогал закупать оборудование для госкорпорации «Росатом». Ему грозит до 30 лет тюрьмы по каждому из эпизодов.