Новый посол России заявил Трампа о намерении восстановить отношения между странами

Президент США Дональд Трамп принял верительные грамоты у нового посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева. Об этом сообщили в российской дипмиссии. Напомним, что Дарчиев официально вступил в должность главы российской дипломатической миссии в США в марте этого года.

Дарчиев подчеркнул, что намерен работать над восстановлением российско-американских отношений.

До назначения в Вашингтон он возглавлял департамент Североатлантического сотрудничества МИД России, а также был послом в Канаде с 2014 по 2021 год.

Также сообщается, что Россия и США договорились перенести двусторонние консультации по вопросам устранения напряжённости в отношениях в Москву и Вашингтон.

По его словам, это решение было принято в апреле на встрече в Стамбуле. “Движение вперёд есть. Новые переговоры пройдут в Москве в самое ближайшее время”, — отметил он.

Дарчиев также заявил, что процесс нормализации сдерживается представителями “глубинного государства” и “ястребами” в Конгрессе США.

