Выходец из Украины, основатель Celsius приговорён к 12 годам за мошенничество и манипуляции рынком

Александр Машинский, основатель и бывший генеральный директор криптоплатформы Celsius Network, признан виновным в мошенничестве с товарами и ценными бумагами и получил 12 лет тюрьмы, сообщает прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

Машинский обманул клиентов, давая ложные обещания о финансовой стабильности Celsius и манипулируя ценой собственного криптотокена CEL, что привело к потерям на миллиарды долларов.

Celsius предлагала клиентам высокие доходы от вложений, кредиты под залог криптоактивов и услуги по хранению. Машинский, как глава компании, постоянно вводил клиентов в заблуждение, заявляя о безопасности и прибыльности платформы, а также устойчивости высоких ставок доходности.

К 2021 году Celsius стала одной из крупнейших криптоплатформ с активами на сумму около $25 млрд. Однако Машинский и его соратники в течение нескольких лет искусственно поддерживали цену токена CEL, покупая его на рынке за сотни миллионов долларов, иногда используя средства клиентов без их ведома.

Машинский публично отрицал продажу своих токенов, хотя фактически заработал около $48 млн на продаже CEL, иногда продавая токены самой Celsius. За несколько дней до заморозки выводов клиентских средств в июне 2022 года он снял с платформы активы на сумму $8 млн.

После приостановки выводов у сотен тысяч клиентов Celsius оказалось заблокировано $4,7 млрд. В июле 2022 года компания объявила о банкротстве.

Кроме 12 лет тюрьмы, 59-летний Машинский приговорён к трём годам условно, штрафу в $50 тысяч и конфискации почти $48,4 млн.

Александр Машинский родился в 1965 году в Украине в еврейской семье. В 1970-х его семья получила разрешение на выезд и позже переехала в Израиль. С детства он увлекался техникой и даже подключался к городским телефонным линиям. В подростковом возрасте Машинский покупал конфискованные товары в аэропорту Бен-Гурион и перепродавал их с прибылью. Он учился на электротехника в нескольких университетах, но не окончил их. В 1984–1987 годах служил в израильской армии, обучался пилотированию и служил в бригаде Голани. В 1988 году переехал в США.