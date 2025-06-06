Как Xbox помогает Украине: геймеры становятся успешными пилотами боевых дронов

Украинская армия получила значительное преимущество в войне с Россией благодаря иностранным добровольцам с опытом видеоигр, которые теперь управляют боевыми дронами на передовой.

Олег Грабовый, координатор курса для новобранцев 25-й воздушно-десантной бригады и уроженец Нью-Йорка, отметил, что навыки игры на контроллере Xbox отлично переносятся на управление дронами. «Лучшие пилоты FPV-дронов — заядлые геймеры», — рассказал он изданию The Independent.

В бригаду приходят добровольцы из США, Великобритании, Канады, Австралии и Франции, многие из которых присоединились с начала войны или в последние месяцы, когда западная поддержка Украины снизилась.

Для новобранцев с геймерским опытом открыли трёхнедельный отборочный курс, после которого лучшие проходят основное обучение. Цель — подготовить точных и умелых пилотов, которые мешают российскому наступлению.

20-летний американец Сэм из Джорджии, участник курса, рассказал, что навыки дрон-рейсинга помогают ему в новой роли. «Родители не в восторге, но поддерживают. Я останусь до победы или смерти», — сказал он.

К украинским силам также присоединяются британцы, например, Гаррет из Уэльса, который оставил работу в своей стране, чтобы стать пилотом дронов. Он совмещает опыт сапёра и знания в электронике.

Создатели курсов подчёркивают, что отсекают неподготовленных и тех, кто не серьёзно относится к службе, чтобы оставлять только готовых к бою.

Таким образом, опыт видеоигр и технические навыки добровольцев становятся важным вкладом в оборону Украины.