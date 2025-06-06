Большое жюри федерального суда в Тампе (Флорида) предъявило обвинения двум иностранцам, проживающим в США, по делу о массовом мошенничестве с регистрацией избирателей.

45-летний гражданин России Дмитрий Шушлебин, проживающий в Майами-Бич, и 33-летний гражданин Узбекистана Санджар Джамилов, живущий в Сент-Питерсберге, обвиняются в сговоре с целью подачи поддельных заявлений о регистрации избирателей, а также в четырёх эпизодах подачи таких заявлений. Кроме того, Шушлебину предъявлены два обвинения в даче ложных показаний. Каждое обвинение предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, в феврале и марте 2023 года обвиняемые подали 132 фальшивых заявления в избирательную комиссию округа Пинеллас от имени вымышленных лиц. Заявки были оформлены в одинаковом формате с одними и теми же опечатками, содержали повторяющиеся даты рождения, адреса и почти последовательные номера социального страхования. Также подсудимые подавали запросы в почтовую службу США на изменение адресов, чтобы перенаправлять корреспонденцию на подконтрольные им адреса.

Прокурор США по Среднему округу Флориды Грегори Кихо сообщил, что Санджар Джамилов уже признал свою вину в сговоре и ожидает приговора, максимальный срок — 5 лет тюрьмы.

Дело в отношении Дмитрия Шушлебина пока находится на рассмотрении. Избирательная комиссия округа Пинеллас своевременно выявила и отклонила подозрительные заявления.