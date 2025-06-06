В Канаде арестован бизнесмен за экспорт технологий в Россию в обход санкций

В Канаде арестован 43-летний житель Торонто Антон Трофимов. Его обвиняют в незаконном экспорте технологий в Россию, что нарушает канадские санкции.

Расследование длилось три года. По его итогам полиция выяснила, что Трофимов отправлял в Россию товары и технологии, запрещённые к экспорту. Также его подозревают в отмывании денег.

Первое судебное заседание прошло 22 мая в Торонто.

«Нарушения санкций — это серьёзная угроза безопасности. Мы продолжим выявлять тех, кто пытается обойти закон», — заявил представитель федеральной полиции Канады Крис Лезер.

В расследовании участвовали канадские и американские службы, включая ФБР и Агентство пограничной службы Канады. Власти подчёркивают, что такие действия подрывают усилия по сдерживанию России.