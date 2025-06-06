Министерство внутренней безопасности США (DHS) раскрыло масштабные случаи насилия и эксплуатации детей-мигрантов, прибывших на южную границу без сопровождения и переданных неподходящим спонсорам.

Многие из спонсоров не проходили должную проверку: некоторые платили контрабандистам, другие ложно представлялись родственниками. В результате дети подвергались сексуальному и физическому насилию, трудовой эксплуатации и жили в условиях крайнего пренебрежения. Были зафиксированы случаи беременности девочек от «спонсоров» и выявлены лица, замешанные в преступлениях — от торговли наркотиками до попыток убийства.

О количестве случаев сексуального насилия и странах происхождения жертв не сообщается.

С февраля 2025 года агенты ICE начали масштабные проверки условий проживания детей. По словам представителя агентства Ласло Баксэя, нынешняя инициатива исправляет ошибки прошлых лет и направлена на защиту уязвимых несовершеннолетних.

Родителям, находящимся в США нелегально, предложена возможность добровольного выезда через мобильное приложение CBP Home с перспективой законного возвращения.