Зеленский: Россия сознательно стала машиной массового убийства и показывает миру средний палец

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала 2025 года Россия нанесла по Украине почти 27 700 авиаударов, использовала более 11 000 дронов-камикадзе «Шахед», около 9 000 других ударных беспилотников и выпустила свыше 700 ракет, включая баллистические.

«Факты — вещь упрямая», — подчеркнул Зеленский. Он отметил, что Россия с первых дней полномасштабной войны сознательно выбрала такой темп ударов и перестроила всю государственную, общественную и экономическую систему ради возможности массово и безнаказанно убивать людей в других странах.

По его словам, никакие переговоры с Москвой не привели ни к миру, ни даже к остановке боевых действий. «Путин чувствует безнаказанность и, несмотря на все ужасы российских ударов, якобы готовит новые „ответы“», — сказал Зеленский.

«Каждым новым ударом, каждой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на неё», — подчеркнул президент.

Он заявил, что именно Россия должна искать путь к миру и чувствовать цену войны — самую высокую цену, прежде всего для агрессора. По мнению Зеленского, слабая реакция на угрозы Кремля лишь поощряет новые преступления. «Если сильные мира не могут остановить Путина — он больше не считает их сильными», — добавил он.

Зеленский поблагодарил всех в мире, кто помогает остановить российскую агрессию, и напомнил, что именно сегодня, в День памяти украинских детей, погибших из-за российской войны, мировые лидеры должны помнить факты и осознать свою ответственность.