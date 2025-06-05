Трамп отменил правила Байдена о помощи беременным, связанных с абортами

Администрация Дональда Трампа отменила инструкции времён Байдена, которые позволяли использовать государственные деньги для оказания помощи беременным, включая случаи, связанные с абортами.

Эти правила, по мнению новой администрации, нарушали поправку Хайда, которая запрещает тратить федеральные деньги на аборты.

При этом в заявлении подчёркивается, что прежний закон продолжает действовать и обязует больницы помогать всем, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, включая беременных. Но аборты не будут финансироваться за счёт налогоплательщиков.