Трамп провёл пресс-конференцию с канцлером Германии и вновь обвинил Байдена в войне в Украине

В ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президент Дональд Трамп сделал ряд громких заявлений, касающихся войны в Украине, политики Байдена, санкций против России и Китая, а также своей роли в предотвращении предыдущих конфликтов.

По словам Трампа, война в Украине “никогда бы не началась”, если бы он оставался президентом. Он вновь заявил, что выборы 2020 года были «сфальсифицированы» и что именно «неправильное руководство» привело к вооружённому конфликту. Трамп добавил, что в его президентство он активно обсуждал с Владимиром Путиным тему Украины и утверждает, что российский лидер не решился бы на вторжение.

Он также напомнил, что именно он остановил строительство газопровода “Северный поток – 2”, и обвинил Джо Байдена в том, что тот «сразу же после вступления в должность» разрешил его достройку.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности новых санкций против России и Китая, Трамп заявил, что готов действовать жёстко, если не будет достигнуто перемирие. Он подчеркнул, что “момент наступит”, и тогда меры будут приняты, возможно, против обеих сторон, «потому что танго танцуют вдвоём».

Трамп также привёл необычную аналогию между войной в Украине и дракой двух детей на детской площадке, добавив, что иногда «их лучше оставить подраться, прежде чем разнимать». Он сказал, что делился этой мыслью лично с Путиным во время телефонного разговора, продолжавшегося более двух часов.

Мерц, в свою очередь, подчеркнул, что Евросоюз продолжает оказывать поддержку Украине, и что «ужасы войны» требуют активных действий по её скорейшему завершению. Он подтвердил, что Украина не наносит удары по гражданским объектам, в отличие от России, и призвал к усилению давления на Кремль.

Трамп также заявил, что армия США восстановила популярность, и теперь к ней «выстраиваются очереди». Он отметил, что во времена Байдена «энергетическая политика была разрушена», что, по его мнению, стало причиной инфляции.

В завершении пресс-конференции он отметил, что США заключили сделку с Украиной по редкоземельным металлам и выразил желание «прекратить убийства». Он добавил, что гибель миллионов людей в войне — «самая большая трагедия».

На вопрос о возможной поддержке законопроекта Грэма по введению высоких тарифов на Китай, Трамп ответил, что пока не изучал его, но “решение будут принимать, ориентируясь на него”.

Мерц также заявил, что считает Трампа «ключевой фигурой», способной остановить войну, если окажет необходимое давление на Москву.

Обе стороны выразили готовность продолжить обсуждение совместных действий по прекращению конфликта.