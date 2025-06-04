Американец из Техаса “отправился на СВО”, чтобы получить российское гражданство

Гражданин США заключил контракт с Министерством обороны России и отправился на “специальную военную операцию, чтобы доказать свою преданность России и получить российское гражданство”. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

«Доброволец-иностранец отправился на боевую подготовку из единого пункта отбора в Нижнем Новгороде. Контракт с Минобороны России заключил американец из Техаса. Он вместе с семьей уже переехал в Московскую область и мечтает получить гражданство РФ», — говорится в официальном сообщении.

По словам добровольца, ранее он работал на заводе в Хьюстоне. У него и его жены шестеро детей — трое сыновей и три дочери. Именно забота о будущем детей, утверждает он, побудила семью покинуть США.

«Нам надоела массированная пропаганда ЛГБТ, преступность, падение уровня культуры. Я хочу, чтобы мои дети росли на традиционных ценностях. Я очарован Россией, её политикой, культурой, невероятной природой, доброжелательностью людей. Мы с женой и детьми хотим быть гражданами этой великой страны. Я хочу на деле доказать, что достоин быть её частью. Поэтому иду на СВО. Стреляю хорошо. Да, пока мало что знаю о русской армии, но слышал, что там очень крутые ребята», — заявил уроженец Техаса.

Мужчина уже начал изучать русский язык и знакомиться с русской культурой. Его семья пока не определилась с регионом для постоянного проживания, однако сам доброволец признался, что особенно впечатлён Нижним Новгородом, пишет РИА Новости.