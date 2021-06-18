В Нижнем Новгороде ищут пропавшую студентку из Калифорнии

Сотрудниками Следственного Комитета РФ возбужденно уголовное дело по факту исчезновения гражданки США – Катерины Серу. Как сообщает пресс-служба СК РФ по Нижегородской области, 34-летняя “иностранная гражданка ушла из квартиры дома г. Бор и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно”.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в Следственном комитете России, Катерины Серу является студенткой магистратуры Университета Лобачевского в Нижнем Новгороде. Катерина окончила курс по дизайну в Калифорнийской университете в Дэвисе. По некоторым сообщениям, молодая женщина также служила в морской пехоте США в Афганистане.

Как сообщает NPR, в день ее исчезновения Серу удалось отправить текстовое сообщение своей матери в Виксбург, штат Миссисипи, в котором сообщалось, что ее возможно похитили.

“В настоящее время следствием проверяется информация о том, что 15 июня 2021 около 18 часов 30 минут девушка вышла из дома 106 по ул. Максима Горького г. Бор, где постоянно проживала, после чего села в неустановленное следствием транспортное средство и направилась в направлении д. Рекшино Борского района Нижегородской области, – говорится в пресс-релизе местных правоохранителей. – Последний раз выходила на связь с матерью по телефону 15 июня 2021 года, сообщив, что передвигается на автомашине с неизвестными”.

Следователи обращаются за помощью к местным жителям в установлении обстоятельств исчезновения девушки.