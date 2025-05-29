Национальная метеослужба США выпустила предупреждение о сильной жаре, которое будет действовать в пятницу, 31 мая. Повышенные температуры до 37°C (98°F) ожидаются во внутренних районах Центрального побережья, долине Санта-Клара, восточных холмах Восточного залива и в горных и долинных районах Северной бухты.

Жителям рекомендуют избегать физической активности в дневные часы, носить лёгкую одежду, оставаться в прохладных помещениях и пить больше воды. Особенно осторожными следует быть пожилым людям, детям и тем, у кого нет доступа к кондиционерам.

Власти напоминают о признаках теплового удара и истощения: головокружение, тошнота, спутанность сознания, обмороки. При подозрении на перегрев необходимо обратиться за медицинской помощью или вызвать 911.