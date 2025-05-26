Сергей и Марина, бежавшие от репрессий в России, покидают США после ареста Сергея. Об этом пишет The Guardian. Издание намеренно не называет фамилию семьи, чтобы не подвергать её риску возможных преследований на родине.

Сергей и Марина покинули Россию в 2022 году, опасаясь преследований за участие в антивоенных протестах, и пытались построить новую жизнь в Калифорнии. Однако 27 марта 2025 года Сергей был арестован Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) во время рутинной проверки в офисе в Сан-Франциско.

После ареста его отправили в центр временного содержания в 400 км от семьи, а его прошение об убежище было аннулировано. Чтобы подать заявление повторно, ему пришлось бы оставаться в заключении на неопределённый срок, рискуя депортацией в Россию, где его ждёт армия или тюрьма. В страхе за судьбу семьи, Сергей и Марина приняли решение добровольно покинуть США и отправиться в Сербию вместе с их двухлетней дочерью.

«Нам снова придётся начинать всё с нуля», — сказала Марина. — «Но это лучше, чем быть разлучёнными или, что хуже, попасть в тюрьму».

Несмотря на то что семья строго соблюдала все правила иммиграционной системы США, они столкнулись с растущей практикой задержаний даже при наличии открытых дел. Теперь им предстоит попрощаться с жизнью, которую они строили в Калифорнии — с работой, друзьями, домом и даже с любимыми 300 лягушками, которых Марина разводила в рамках волонтёрства и хобби.

«Я плачу всё время, составляю списки, кому отдать лягушек и как продать диван», — призналась она. — «Я приехала сюда за нормальной жизнью. Я не была готова снова бороться».