Зеленский готов к встрече с Путиным 15 мая в Стамбуле и призывает к немедленному прекращению огня — реакции Трампа и Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к личной встрече с Владимиром Путиным 15 мая в Турции и призвал к немедленному, полному и безусловному прекращению огня.

«С завтрашнего дня мы ожидаем прекращения огня — это предложение на столе. Длительное перемирие даст необходимую основу дипломатии и может значительно приблизить мир. Украина готова, партнёры поддерживают, весь мир этого требует», — заявил Зеленский. Он подчеркнул, что украинские силы готовы к зеркальной реакции, чтобы «это было честно», и добавил, что в случае отказа Путина, западные партнёры готовы усилить санкции против России.

«Я буду в этот четверг, 15 мая, в Турции и жду Путина. Лично. Надеюсь, он не станет искать оправданий. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну», — добавил президент.

Дональд Трамп в своём заявлении призвал Украину принять предложение Путина о переговорах:

«Путин не хочет соглашения о прекращении огня, а хочет встретиться в Турции, чтобы договориться о возможном завершении кровопролития. Украина должна немедленно согласиться. Это позволит понять, возможна ли сделка — и если нет, США и Европа будут знать, как действовать дальше. Встреча должна состояться, сейчас же!»

«Возможно, встреча в четверг даст хороший результат», — сказал Трамп журналистам. — «Я не знаю, где буду в этот день, у меня много встреч, но подумываю полететь туда. Если увижу перспективу — возможно, поеду».

Кремль подтвердил подготовку к переговорам, но не стал уточнять состав российской делегации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Мы продолжаем подготовку к переговорам, которые должны состояться в четверг, 15 мая, в Стамбуле. Как только президент посчитает нужным, мы объявим, кто будет представлять Россию. Пока больше ничего не комментируем».

Ранее Путин также выразил готовность к прямым переговорам с Зеленским, напомнив, что аналогичная встреча в Стамбуле уже проходила в 2022 году, но была прервана, по его словам, украинской стороной.