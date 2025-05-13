Сан-Франциско признан самым здоровым городом США в 2025 году. К такому выводу пришли аналитики платформы WalletHub, сравнив более 180 крупнейших городов страны по 41 показателю, связанному с физическим и психическим здоровьем. В расчёт брались такие параметры, как стоимость медицинских услуг, уровень потребления овощей и фруктов, доступность спортивных объектов и качество окружающей среды.

Сан-Франциско занял первое место благодаря низкой доле взрослых с ожирением — всего 18 процентов населения, а также высокому уровню физической активности и доступности зон для занятий спортом. Все жители города проживают в непосредственной близости от спортивных площадок и парков. Кроме того, Сан-Франциско тратит одни из самых высоких в стране сумм на содержание парков и зон отдыха, а также отличается большим числом ресторанов с полезной едой, включая вегетарианские и безглютеновые меню.

На втором месте оказался Гонолулу. Город показал хорошие показатели как в физическом, так и в психическом здоровье населения. Лишь 13 процентов взрослых сообщили о наличии значительного числа ментально нездоровых дней в течение месяца. Более 95 процентов взрослого населения и 98 процентов детей имеют медицинскую страховку. Гонолулу также лидирует по числу фермерских рынков и туристических маршрутов на душу населения.

Третью строчку занял Сиэтл. В этом городе отмечается самый высокий уровень физической активности среди взрослых — 87 процентов занимались спортом в течение последнего месяца. Также Сиэтл активно инвестирует в парки и рекреационные зоны и входит в число самых экологичных городов США. Жители города часто интересуются темами здорового питания и образа жизни, что подтверждается популярностью соответствующих поисковых запросов в интернете.

Аналитики подчёркивают, что несмотря на личную ответственность каждого за своё здоровье, условия проживания оказывают значительное влияние на образ жизни и общее самочувствие. Лидеры рейтинга продемонстрировали, что инвестиции в инфраструктуру, медицину и экологию могут существенно повысить качество жизни населения.