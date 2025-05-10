Дональд Трамп выступил с резким заявлением о состоянии американской киноиндустрии, заявив, что она “умирает очень быстрой смертью”. По его словам, другие страны активно переманивают американских кинематографистов и киностудии, предлагая различные льготы и стимулы, в результате чего Голливуд и другие кинематографические центры США оказываются “опустошёнными”.

“Это скоординированная кампания со стороны других наций, и, следовательно, представляет собой угрозу национальной безопасности”, — заявил Трамп. Он также подчеркнул, что иностранное кино является не только экономической, но и идеологической угрозой, назвав его “пропагандой и инструментом влияния”.

В связи с этим бывший президент сообщил, что уполномочивает Министерство торговли США и Торгового представителя США немедленно начать процесс введения 100-процентной пошлины на все фильмы, производимые за пределами страны.

“Мы хотим, чтобы фильмы снова снимались в Америке!” — подчеркнул Трамп.