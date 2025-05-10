Калифорния на грани топливного кризиса: цены на бензин могут вырасти до $8–10 за галлон

Калифорнию ждёт резкое снижение производства бензина — до 21% к 2026 году — из-за закрытия двух крупных НПЗ: Phillips 66 в Лос-Анджелесе и Valero в Бенисии. Это создаст дефицит до 13,1 млн галлонов в день и вызовет рост цен на бензин до $8,43–10 за галлон.

Проблему усугубляют отсутствие трубопроводов, нехватка судов под американским флагом и зависимость от импортного топлива, в том числе из Азии. Под ударом окажутся авиаперевозки, сельское хозяйство, туризм, бюджет штата и экономика соседних штатов — Невады и Аризоны.

В условиях бюджетного дефицита $73 млрд и падающих доходов, Калифорния может столкнуться с ростом цен, инфляцией и угрозой энергетической безопасности.