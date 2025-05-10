Недавно стало известно о планах Дональда Трампа восстановить и вновь открыть Алькатрас — легендарную тюрьму на острове в заливе Сан-Франциско — для содержания особо опасных преступников. В связи с этим предлагаем несколько интересных фактов об этом историческом месте.

Алькатрас: остров, ставший легендой

Алькатрас — это небольшой остров в заливе Сан-Франциско, штат Калифорния, известный своей историей как одна из самых суровых и известных тюрем США. Расположенный всего в двух километрах от берега, Алькатрас стал символом изоляции, строгости и отчаяния. Но его история богата и многогранна: от военной крепости до туристической достопримечательности.

История острова

Остров Алькатрас был открыт в 1775 году испанским исследователем Хуаном Мануэлем де Айяла и получил название La Isla de los Alcatraces — “Остров пеликанов”. В середине XIX века на острове была построена военная крепость с арсеналом, а позже — маяк, один из первых на западном побережье США.

С 1860-х годов Алькатрас начали использовать как военную тюрьму. В 1934 году остров стал федеральной тюрьмой строгого режима, которая должна была изолировать самых опасных и непослушных заключённых страны.

Федеральная тюрьма (1934–1963)

Алькатрас приобрёл свою печальную славу именно в период функционирования как федеральной тюрьмы. Здесь отбывали наказание самые известные преступники того времени, включая Аль Капоне, Джорджа “Пулемётчика” Келли и Роберта Страуда, известного как “Птицелов из Алькатраса”.

Условия содержания были суровыми: одиночные камеры, строгие правила и почти полное отсутствие контакта с внешним миром. Считалось, что из Алькатраса невозможно сбежать — холодные воды залива, сильные течения и постоянная охрана делали побег крайне маловероятным. Тем не менее, известно о 14 попытках побега, самая знаменитая из которых произошла в 1962 году, когда трое заключённых — Фрэнк Моррис и братья Англин — исчезли, прорезав стену камеры и воспользовавшись самодельной лодкой. Их судьба до сих пор остаётся неизвестной.

В 1963 году тюрьма была закрыта из-за высокой стоимости содержания и ухудшения состояния зданий.

После тюрьмы

С 1973 года Алькатрас открыт для посетителей как часть Национального парка “Золотые Ворота”. Сегодня это одна из самых популярных туристических достопримечательностей Сан-Франциско. Тысячи туристов ежемесячно посещают остров, чтобы увидеть знаменитые камеры, услышать рассказы бывших охранников и заключённых, и узнать больше о жизни на этом изолированном клочке земли.

Значение и наследие

Алькатрас остаётся мощным символом американской пенитенциарной системы. Он также стал частью культуры — о нём снято множество фильмов, написано книг, и даже проведены протесты. Так, в 1969–1971 годах остров был оккупирован группой коренных американцев, которые требовали возвращения земли и привлекли внимание к проблемам своего народа.