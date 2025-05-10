Скоростной разрыв: Калифорния строит, Техас — мечтает

Проект высокоскоростной железной дороги в США стал символом противостояния между реальными достижениями и несбывшимися планами. Калифорния активно строит устойчивую транспортную систему, тогда как Техас по-прежнему ограничивается презентациями.

Несмотря на критику со стороны администрации Дональда Трампа, строительство калифорнийской магистрали продолжается. Уже построено более 50 объектов, создано свыше 15 тысяч рабочих мест, а экономический эффект достиг $22 млрд. Внутриштатные участки развиваются — особенно в Центральной долине, между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Из 494 миль маршрута экологическое одобрение получили 463, в активной фазе находятся 119 миль.

Тем временем в Техасе проект между Далласом и Хьюстоном остаётся на стадии документации. Стройка не начата, экологические разрешения частичны, даты запуска нет. Ожидаемый экономический вклад — около $36 млрд за 25 лет, однако пока не создано ни одного рабочего места.

7 мая 2025 года власти Калифорнии сообщили о временной приостановке продвижения межштатного участка, ведущего к Техасу. Причина — отсутствие чёткой стратегии и готовности с техасской стороны. Штат сосредоточится на завершении уже начатых работ.

Проект в Калифорнии обещает снизить выбросы CO₂ до 3 миллионов тонн в год, утилизировать до 95% строительных отходов и интегрироваться с другими транспортными системами — Caltrain, Brightline West, ACE, Metrolink. В Техасе подобных планов пока не представлено.

Калифорния движется вперёд. Техас — всё ещё на старте.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship