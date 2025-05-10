Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома сообщил о рекордных инвестициях в защиту климата: почти 33 миллиарда долларов, собранных с загрязнителей воздуха, уже направлены на улучшение экологии и поддержку жителей штата. Об этом говорится в новом отчёте Совета по воздушным ресурсам Калифорнии (CARB).

Программа cap-and-trade, действующая в штате более десяти лет, стала краеугольным камнем калифорнийской климатической политики. Её суть заключается в ограничении и постепенном снижении уровня выбросов парниковых газов крупными предприятиями. Компании, превышающие установленные лимиты, обязаны платить, а собранные средства идут на финансирование экологических проектов.

Губернатор Ньюсом заявил, что борьба с загрязнением не тормозит, а наоборот стимулирует экономику. По его словам, это инвестиции в здоровье, чистую окружающую среду и рабочие места. Он также подчеркнул, что средства возвращаются в сообщества и в кошельки жителей в виде скидок на счета за электроэнергию.

Согласно отчёту CARB, с момента запуска программы было профинансировано более 500 тысяч экологических инициатив по всему штату. Только в 2024 году средства пошли на почти 12 тысяч новых проектов, из которых 1,2 миллиарда долларов напрямую поддержали местные сообщества и семьи.

Среди примеров — улучшение управления землями коренных народов и повышение устойчивости к пожарам в Северной Калифорнии, а также обучающие программы по работе с электромобилями и экологическими технологиями во Фресно.

В совокупности эти усилия позволили сократить выбросы углерода, эквивалентные удалению с дорог 80 процентов бензиновых автомобилей штата на целый год. Более 15 миллиардов долларов были возвращены потребителям за счёт снижения коммунальных платежей.

Так как срок действия программы cap-and-trade ограничен 2030 годом, власти намерены добиться её продления уже в текущем законодательном цикле. По словам губернатора, вместе с лидерами Сената и Ассамблеи — Майком МакГуайром и Робертом Ривасом — он работает над тем, чтобы программа продолжила действовать и после 2030 года.

Продление обеспечит стабильность на рынке, приток долгосрочных инвестиций и достижение климатических целей к 2045 году — полной нейтрализации выбросов углерода. Система охватывает 80 процентов всех выбросов в штате, включая крупнейшие заводы, нефтегазовые компании и энергетический сектор. Установленный лимит выбросов со временем снижается, а превышение лимита облагается штрафами, что стимулирует переход на экологически чистые технологии и повышение энергоэффективности.

По данным CARB, с 2000 года выбросы парниковых газов в Калифорнии сократились на 20 процентов, при этом ВВП штата вырос на 78 процентов. В последние годы Калифорния регулярно бьёт рекорды по использованию чистой энергии. В 2024 году электросеть работала на 100 процентов чистой энергии в течение эквивалента 51 дня, а объём накопителей энергии достиг 13 тысяч мегаватт — рост на 1600 процентов с начала губернаторства Ньюсома.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship