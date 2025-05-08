Во Флориде задержали гражданина России, которого обвиняют в угоне 66-футовой яхты. Инцидент произошёл 6 мая в городе Текиста, округ Мартин. Подозреваемый — Николай Вилков. По данным шерифа, он угнал судно с пристани и пытался уйти от полиции по внутренним водным путям.

Сотрудники пристани быстро сообщили о краже, и полиция начала погоню. В операции участвовали патрульные катера, наземные подразделения и вертолёт. Вилкова задержали вскоре после начала преследования.

Он заявил, что не говорит по-английски, поэтому Министерство внутренней безопасности США (DHS) направило в округ переводчика для помощи в расследовании.

Вилков приехал в Мексику из Турции в ноябре 2022 года, а в декабре с семьёй пересёк границу с США и попросил убежище. Сейчас он находится в тюрьме округа Мартин, залог ему не назначен. Иммиграционная служба ICE уже выдала ордер на его депортацию. Как только дело будет завершено — независимо от его исхода — Вилкова отправят обратно в Россию.

Шериф округа Мартин Джон Буденсик заявил: «Следующий раз он сможет угнать лодку уже в России, а не у нас».