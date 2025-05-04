По словам Трампа бензин в США подешевел до $1.98 за галлон — минимум за последние годы. Об этом президент написал в пятницу в Truth social.

По словам нынешнего президента, “цены на продукты, включая яйца, снижаются, энергетика дешевеет, ставки по ипотеке падают, рынок труда остаётся сильным”. И это лишь начало позитивных изменений, заявил бывший президент США Дональд Трамп. По его словам, миллиарды долларов поступают в казну благодаря тарифам, а экономика США вступила лишь в переходный этап, который «сулит ещё больше благоприятных изменений».

“Как я и говорил, мы только начинаем! Потребители ждали годами, чтобы увидеть снижение цен. Никакой инфляции — ФРС должна снизить ставку!”, — отметил Трамп.