Более века основная структура школьного дня и недели была организована вокруг 6 или 7 занятий в день, пять дней в неделю, каждый период длился 40-60 минут. Но все большее число педагогов переосмысливают, как перестроить школьный день, чтобы сделать школы более полезными для учеников, чьи стили обучения не всегда соответствуют разделению обучения на почасовые куски. Необходимость переосмысления базовой структуры школьного дня получает двухпартийную поддержку.

Об этом на еженедельном брифинге ACOM 4 апреля поговорили приглашенные спикеры-работники образовательных учреждений.

“Одним из позитивных моментов пандемии стало то, что все захотели вернуться в школу. Затем мы увидели, что хронические показатели прогулов достигли рекордных значений,” — сказал Луис Фридберг, бывший редактор EdSource и нынешний исполнительный продюсер подкаста о реформе образования Sparking Equity. “Это подтвердило, что наши нынешние возможности обучения недостаточны для того, чтобы молодые люди вставали каждое утро и хотели идти в школу.”

В 2021-22 учебном году 29,7% https://www.edsurge.com/news/2024-03-04-understanding-and-addressing-the-surge-of-chronic-absenteeism?utm_source=chatgpt.com американских школьников (т.е. почти 14,7 миллиона) хронически отсутствовали, по сравнению с 16% в 2019 году до пандемии; в 2022-2023 годах хронически отсутствовали 27,9%.

Национальная оценка образовательного прогресса 2024 года, известная как «табель успеваемости нации», также показала, что впервые треть учеников восьмого класса набрали баллы ниже «базового» уровня по чтению, что в среднем на 5 баллов ниже, чем в 2019 году; баллы по математике были на 8 баллов ниже, чем в 2019 году.

“Поддержание вовлеченности детей в школу представляет собой кризис для всех форм образования,” — сказал Фридберг. “Идея о том, что мы должны втиснуть обучение в эти ежедневные шестичасовые куски не работает для всех детей. Многие другие навыки могут быть более важными для того, как ученики преуспеют на рабочем месте и в жизни после окончания учебы, например, критическое мышление, способность работать совместно или независимо, способность придерживаться задачи.”

По его словам, в Индиане, Неваде, Северной Каролине, Род-Айленде и Висконсине тот же Фонд Карнеги, которые разработали кредитные часы почти 120 лет назад, теперь работают со Службой образовательного тестирования (ETS) над созданием пилотных проектов по проверке навыков учащихся. Например, в октябре прошлого года Северная Каролина получила почти 4 миллиона долларов от Департамента образования США на пилотный проект Skills for Future. Северная Каролина, как и по меньшей мере 16 других штатов, также излагает эти цели навыков в «портретах выпускников», которые влияют на политику в области образования во всех школьных округах страны.

“Это то, что определенно набирает обороты по всей стране,” — сказал Фридберг. “С чем мы хотим, чтобы наши выпускники заканчивали школу? Не только с оценками «отлично» или «хорошо», но и с более широким описанием различных навыков, включая сетевые способности, коммуникацию, культурную компетентность, гражданскую активность и управление конфликтами.”

“Когда появились современные государственные школы, Карнеги разработал кредитные единицы для подпитки рабочей силы. Но для того, чтобы люди стали действительно хорошими работниками, они должны быть всесторонне развиты,” — сказала Шалонда Грегори, директор средней школы Метвест в Окленде, Калифорния, — нетрадиционной школы, которая внедрила эту модель, основанную на навыках, с помощью Big Picture Learning (BPL) https://www.bigpicture.org/schools .

BPL, сеть из более чем 140 школ по всей стране и более чем 100 по всему миру, поощряет учеников приобретать навыки для желаемой карьеры с помощью стажировок и наставничества до двух дней в неделю, по вторникам и четвергам в Метвесте, наряду с основными учебными занятиями в течение остальной части учебной недели. Каждый ученик, поступающий в девятый класс в Метвесте, создает индивидуальный план обучения с достижимыми целями не только для «карьеры или образования после окончания средней школы, но и для того, кем вы хотите быть, как вы хотите проявить себя в этом мире,” — объяснила Шалонда Грегори.

“Если студент действительно хочет стать архитектором, даже на стандартных курсах, таких как английский, математика и естественные науки, например, мы пытаемся найти способы вовлечь его, связав содержание с этим интересом, а также помогая ему найти стажировку в архитектурных фирмах,” — продолжила она, “чтобы он не просто получил диплом, но и навыки, необходимые для карьеры, а некоторые из наших студентов также получили степень младшего специалиста.”

“Один из нынешних выпускников, Джонни, очень увлечен скейтбордингом. Он стажировался в магазине скейтбордов, а в предыдущие годы — в автомастерских, занимаясь ремонтом после столкновений и обычными починками,” — объяснила Грегори. “Благодаря этим возможностям он собирается работать в магазине скейтбордов в мае и заниматься автомобилями в качестве подработки, чтобы подпитывать свое будущее.”

Хотя Metwest всего 23 года, его образовательный подход на основе работы — также известный как связанное обучение — уже стимулировал аналогичные инициативы по всему Оклендскому объединенному школьному округу, включая программы стажировок, поддержку до поступления в колледж и годичную программу подготовки к выпуску.

“Средняя школа — это не конечная цель,” — сказала Энн Стэнтон, президент Альянса связанного обучения (LLA). “В совсем недавнем прошлом у нас была очень раздвоенная модель 50-х годов, в которой учеников распределяли по профессиональным или колледжным направлениям. Но молодые люди в этот период своей жизни, поскольку их мозг продолжает развиваться, могут вносить вклад многими способами, и в нашей стране мы думаем о том, что может сделать 16-летний подросток, гораздо меньше, чем следовало бы.”

Она рассказала, что только в Калифорнии LLA, базирующаяся в Сан-Франциско, реализует инициативы по обучению на рабочем месте в 80 школьных округах и 250 школах, обслуживая 330 000 молодых людей по всему штату благодаря 500 миллионам долларов, которые законодательный орган штата инвестировал в Golden State Pathways (Файл прикрепленный

) , программу подготовки к колледжу и карьере. В 977 школьных округах Калифорнии обучается около 5 496 271 ученика.

“Мы хотели бы, чтобы 600 000 молодых людей в Калифорнии получили этот опыт. Но для того, чтобы молодые люди могли применять свои академические знания в реальном мире, требуется более глубокое участие в этом общественном договоре со стороны работодателей, предоставляющих эти возможности,” — продолжила она. “Даже суперинтенданты школьных округов часто меняются каждые два года. Речь идет о том, кто владеет этим видением вовлечения молодежи. Если оно принадлежит студентам, семьям, сообществам, работодателям, вы не можете его сломать, независимо от того, кто является лидером. Основа нашей работы по поддержке молодых людей в реальном мире требует, чтобы это никогда не делал только один учитель или одна часть их жизни.”

Руслан Гуржий, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.