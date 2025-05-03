После 15 апреля: что меняется в налогообложении в США

Налоговый сезон этого года подошел к концу, однако Налоговая служба США (IRS) переживает кардинальные перемены. Ожидается, что агентство сократит тысячи рабочих мест, сократив свою рабочую силу на 18% к концу мая, как и планировал миллиардер Илон Маск под эгидой Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Хотя заявленная цель заключается в сокращении расходов, эксперты предупреждают, что эти сокращения персонала могут сократить доходы правительства на целых 395 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.

В то же время контролируемый республиканцами Конгресс настаивает на продлении налоговых льгот эпохи Трампа 2017 года. Аналитики оценивают, что продление добавит 4 триллиона долларов к государственному долгу за десять лет, при этом большая часть выгод поступит самым богатым американцам. В 2023 финансовом году IRS собрала 4,7 триллиона долларов, или 96% федеральных доходов. В 2024 году ожидается, что она соберет 97%, или примерно 5 триллионов, но из этого они упустят около 14%, или 700 миллиардов долларов.

На еженедельном брифинге ACOM 11 апреля группа ведущих налоговых экспертов обсудила далеко идущие последствия этих изменений для доходов правительства, экономики и налогоплательщиков по всей стране.

“Подавляющее большинство несобранных денег поступит от получателей заработной платы, из которых автоматически не удерживается заработная плата, поэтому есть много возможностей для манипуляций и уплаты меньше, чем их истинные налоговые обязательства. И подавляющее большинство из них поступает от получателей самых высоких доходов, поскольку они несут ответственность за самую большую долю причитающихся налогов,” — сказала Наташа Сарин, профессор права и финансов в Йельской школе права и Йельской школе менеджмента.

“Из недоплаты в размере 700 миллиардов долларов, 30%, или 200 миллиардов долларов, как ожидается, поступят только от 1% самых высокооплачиваемых американцев. Способность IRS проверять и обеспечивать соблюдение требований налогоплательщиков высшего уровня – это то, чего ей исторически не хватало больше всего,” — сказала Сарин.

“Такой тип работы требует, чтобы отдельные люди читали тысячи страниц корпоративных налоговых деклараций и пытались применить действующее партнерское право, буквально вручную переписывая строки из налоговых деклараций,” — объяснила она, “и первые люди, от которых они избавились, непропорционально работали над теми областями, в которых возникли большие потребности.”

Хотя IRS уволила около 7000 сотрудников, находящихся на испытательном сроке, в конце февраля агентство с тех пор предоставило этим сотрудникам возможность вернуться на свои рабочие места к 14 апреля, за день до последнего срока подачи налоговых деклараций. Согласно оценкам 2013 года, каждый дополнительный час, потраченный IRS на проверку налогоплательщиков с высоким доходом, определяемых как те, кто зарабатывает не менее 5 миллионов долларов в год, генерирует $4500 налогов, которые иначе не были бы собраны.

“Поскольку вы уменьшаете меры по обеспечению соблюдения, вы теряете не только прямые доллары, но и косвенные или сдерживающие доллары, и мы уже видим, что агентству выплачивается меньше долларов,” — сказала Сарин, “что мы оцениваем, что за это десятилетие сумма может составить от 400 миллиардов до 2,4 триллиона долларов убытков”.

Между тем, среднестатистический американец тратит 13 часов и $290 на подачу налоговых деклараций каждый год, что составляет в общей сложности 148 миллиардов долларов наличных расходов на подготовку налоговой отчетности и программное обеспечение, а 7,1 миллиарда часов обходятся экономике в 316 миллиардов долларов потерянного времени.

“Для таких людей, как я, имеющих доход, который как бы подлежит удержанию, уровень добровольного соблюдения налоговых требований очень, очень высок,” — сказал Майкл Керчер, заместитель директора Центра налогового права Нью-Йоркского университета, бывший юрист IRS. “Но если у вас нет такой отчетности, вы можете упасть ниже 50%, так что это действительно превращает систему чрезвычайно высокого соответствия в систему, которая выглядит гораздо ближе к необязательному соответствию.”

По его словам, хотя новые сокращения IRS только ухудшат это соответствие и аудит, сроки законопроекта Палаты представителей неясны; в то время как текущие налоговые сокращения истекают в декабре, Конгресс, скорее всего, восстановит свой лимит долга в том же законопроекте, что и эти новые сокращения.

“Официальные прогнозисты не знают, когда именно наступит эта дата, но они прогнозируют где-то в августе или сентябре,” — сказал Керчер. “Традиционно вы оцениваете законопроекты. Если вы хотите сократить налоги в первый год, тогда вы платите за это сокращение, а если вы хотите сделать продление во второй год, тогда вы платите за это.”

“С этой резолюцией они используют то, что они называют «текущей базовой политикой», говоря: «Поскольку у нас уже есть налоговые льготы, мы будем считать, что они постоянные, и что мы не платим за продления»,” — продолжил Керчер. “Это способ заставить более 3 триллионов долларов из этих 5 триллионов долларов исчезнуть. В этом нет никакой политики. Это чистый маркетинг, и это беспрецедентно.”

“Из почти 2 триллионов долларов сокращений, запланированных для компенсации этих 5 триллионов долларов, примерно 880 миллиардов долларов поступят из сокращений Medicaid, предложенных в резолюции о бюджете Палаты представителей. И вторая группа очень значительных сокращений расходов, которые рассматривает Палата представителей, — это SNAP,” — добавил он. “Большая часть оплаты этих невероятно щедрых налоговых льгот, которые в значительной степени ориентированы на богатых, идет прямо из карманов людей с самыми низкими доходами, включая нелегальных иммигрантов.”

По оценкам Йельской бюджетной лаборатории, нелегальные иммигранты заплатили 66 миллиардов долларов федеральных подоходных налогов и налогов на заработную плату в 2023 году, две трети из которых составили налоги на заработную плату. Все индивидуальные подоходные налоги в 2023 году составили 2,18 триллиона долларов, или $6499 на налогоплательщика.

8 апреля IRS и Иммиграционная и таможенная полиция (ICE) заключили соглашение, позволяющее ICE получать доступ к частной информации налогоплательщиков, включая домашние адреса, номера налогоплательщиков и финансовые записи, для содействия усилиям по депортации. Это привело к тому, что IRS потеряла своего третьего руководителя в этом году из-за предстоящего ухода в ответ на иммиграционную сделку Мелани Краузе, которая исполняла обязанности комиссара менее шести недель.

“Это, скорее всего, приведет к тому, что многие нелегальные лица, у которых удерживаются налоги через W-2, будут переплачивать налоги, потому что они боятся подавать заявление на возврат или они могут пересмотреть способ получения выплат в сторону ситуации «под столом», чтобы не было удержаний,” – сказал Ричард Присинзано, директор по анализу политики в Йельской бюджетной лаборатории.

Бюджетная лаборатория TBL также оценивае , что соглашение IRS-ICE может привести к потере 0,5% федерального подоходного налога и налога на заработную плату в среднем, что составит 25 млрд долларов в 2026 году (средний диапазон 12–39 млрд долларов) и 313 млрд долларов (147–479 млрд долларов) в 2026–2035 годах.

“Нелегальные федеральные налогоплательщики, которые уже не имеют права на многие государственные льготы, включая социальное обеспечение, скорее всего, упустят такие льготы, как детский налоговый вычет или налоговый вычет на заработанный доход, которые помогают им позволить себе основные потребности, такие как продукты, уход за детьми, жилье и транспорт,” – сказал Аравинд Боддипалли, старший научный сотрудник Центра налоговой политики.

“Когда у вас нет действующего номера налогоплательщика, это влияет не только на занятость, но и на доступ к кредитам для покупки дома, открытия бизнеса и даже открытия банковского счета,” — продолжил он. “Мы все коллективно оказываемся в худшем положении, потому что формальная экономика, в которой участвуют иммигранты, еще больше сокращается. Вы заставляете людей вместо этого участвовать в неформальной экономике и вынуждаете их не иметь банковских счетов, чтобы получить доступ к основным услугам. Мне кажется, что это еще один способ вытеснить иммигрантов и большинство налогоплательщиков-американцев в тень.”

Руслан Гуржий, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.