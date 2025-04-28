Опрос: рейтинг одобрения Трампа спустя 100 дней — самый низкий за 80 лет

Прошло почти 100 дней с момента второй инаугурации Дональда Трампа. За это время в Америке многое изменилось и продолжает меняться, говорят исследователи международной компании в сфере маркетинговых исследований и консалтинга Ipsos. По словам наблюдателей, чтобы понять новую политическую реальность, “важно изучить, как изменилась страна и как на это реагируют граждане”.

Пять ключевых моментов первых 100 дней президентства Трампа согласно опросу Ipsos:

1. Падение рейтинга одобрения.

Исторически президенты США теряют небольшую долю поддержки между первым и сотым днём на посту. Трамп также столкнулся со снижением рейтинга, особенно среди независимых избирателей. Что растет, то рано или поздно падает.

2. Политический экстремизм вместо экономики.

Если в начале 2024 года основным беспокойством американцев была экономика — в первую очередь инфляция и высокие цены, — то теперь на первый план вышли страхи перед политическим экстремизмом и угрозами демократии. Эти опасения наиболее выражены среди демократов, но также растут среди независимых избирателей, обогнав экономику как главную проблему в стране.

3. Сокращение федерального правительства

Идея уменьшения размеров федерального правительства остается популярной среди американцев. Однако конкретные меры, которые предпринимает Трамп для достижения этой цели, поддерживают значительно меньше граждан. Общественное мнение здесь неоднозначно и противоречиво.

4. Упавший международный авторитет

На фоне новых торговых войн и введения тарифов восприятие роли США в мировой политике ухудшилось, особенно среди ключевых торговых партнеров. Хотя подобный спад был зафиксирован и в 2017 году, нынешнее падение оказалось еще более резким.

5. Эпоха неопределенности

Первые 100 дней президентства Трампа-2 стали временем повсеместной неопределенности — в торговой политике, в работе федерального правительства, в иммиграционной сфере и даже в судебной системе. Независимо от возраста, дохода, политических взглядов, уровня образования или места жительства, американцы остро ощущают эту нестабильность.