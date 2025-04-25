Администрация Трампа хочет убедить женщин рожать больше детей

Белый дом объявил, что нынешняя администрация становится поборником “традиционных ценностей” и планирует решать проблему низкой рождаемости в стране – в последнее время администрация Дональда Трампа рассмотрела различные предложения, как убедить американцев вступать в брак и рожать больше детей. Сокращение рождаемости может привести к напряжению в системе социальной защиты, поскольку население становится все более старым, что, в свою очередь, скажется на экономическом росте.

Рождаемость в США стабильно продолжает снижаться долгое время. Причинами этого явления, по мнению социологов и экспертов, являются такие факторы, как экономические проблемы, изменение культурных норм и взглядов на семейную жизнь, способствующими снижению рождаемости. Согласно мартовскому отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний США, с 1990 года общий коэффициент рождаемости в США снизился с 2,1 до 1,62 в 2023 году.

Согласно World Bank Group, уровень рождаемости в США находится выше, чем в Японии, Италии и Китае, на одном уровне с Великобританией и Австралией, но ниже, чем в Южной Корее.

Низкая рождаемость, в принципе, характерна для западных развитых стран. В первую очередь это обусловлено ​​расширением доступа женщин к образованию и возможностям трудоустройства; культурными сдвигами в сторону более поздних браков и меньших по размеру семей. Свою роль также играют такие факторы, как рост стоимости жизни, расходы на уход за детьми и беспокойство о будущем.

Газета The New York Times написала, что некоторые предложения, которые были представлены Белому дому, включают резервирование 30% стипендий программы Фулбрайта, престижной, поддерживаемой правительством международной стипендии, для заявителей, состоящих в браке или имеющих детей, “бонус за рождение ребенка” в размере $5000 для молодых матерей, расширенные налоговые льготы на детей, финансирование образования в области менструального цикла.

В интервью NYT пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент Трамп “с гордостью реализует политику, направленную на улучшение положения американских семей”. А выступая на мероприятии Месяца женской истории в марте, Трамп сказал, что его будут называть “президентом оплодотворения”.

В ключе увеличения рождаемости администрация Трампа и ее сторонники все больше затрудняют аборты.

ABC News сообщает, что чиновник Белого дома указал на политику, которую Трамп предпринял для помощи семьям, упомянув его февральский указ, направленный на расширение доступа и доступности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Однако желание Белого дома убедить женщин рожать больше не очень соотносится с фактическими действиями администрации Трампа, которая сократила команды, работающие с проблемами оплодотворения, уволила тысячи сотрудников из Департамента здравоохранения и социальных служб и пытается сократить финансирования медицинских исследований на сотни миллионов долларов. В то же время мало что делается, чтобы помочь семьям или матерям-одиночкам с низким доходом справиться с воспитанием детей в условиях существования от зарплаты до зарплаты.