В Лос-Анджелесе 25 апреля состоится необычное мероприятие — первые в мире гонки сперматозоидов. Соревнование пройдет в концертном зале Hollywood Palladium и будет сопровождаться прямой трансляцией, статистикой, повторами, комментариями и даже системой ставок. Организатор — стартап Sperm Racing, основанный четырьмя подростками из США, уже привлекший 1,5 миллиона долларов инвестиций.

Участниками станут студенты из двух соперничающих университетов — Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Южной Калифорнии. Сообщается, что образцы спермы были выбраны после анализа биомаркеров, которые совпали.

Сама гонка проходит на микроскопической трассе, имитирующей условия репродуктивной системы. Камеры высокого разрешения фиксируют движения сперматозоидов, а победителем становится тот, кто первым пересекает финишную черту. Все транслируется в реальном времени.

По словам организаторов, идея проекта заключается не только в шокирующем формате, но и в привлечении внимания к проблеме снижения мужской фертильности. Они считают, что подвижность сперматозоидов — ключевой фактор, который можно измерять, улучшать и использовать как часть спортивного подхода к здоровью.

Sperm Racing обещает превратить тему, о которой обычно не говорят вслух, в предмет обсуждения и интереса. По их словам, если люди готовы тренировать тело, то почему бы не тренировать и фертильность. Организаторы намерены сделать гонки сперматозоидов регулярным и массовым событием.