Reuters опубликовало проекты мирных предложений по завершению войны между Россией и Украиной

Агентство Reuters обнародовало два документа с предложениями по прекращению войны между Россией и Украиной. Первый — рамочный документ, подготовленный Соединёнными Штатами, был представлен 17 апреля в Париже спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом украинским и европейским чиновникам. Второй — ответные предложения от Украины и стран Европы, переданные Вашингтону после встречи в Лондоне 23 апреля. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, эти встречные предложения уже направлены Дональду Трампу.

Reuters отмечает, что публикация документов позволяет впервые заглянуть «внутрь» процесса челночной дипломатии, в центре которой находится инициатива Трампа по быстрому завершению конфликта. Документы демонстрируют как точки соприкосновения сторон, так и существенные разногласия, в частности по территориальным вопросам, санкционной политике, гарантиям безопасности и статусу украинских вооружённых сил.

Американское предложение: признание территориальных потерь и отказ Украины от НАТО

Проект США предусматривает немедленное прекращение огня и начало технических переговоров между сторонами. Украина, согласно этому документу, должна отказаться от стремления вступить в НАТО, однако получает «надежные гарантии безопасности» от группы европейских и других дружественных стран. Допускается стремление Украины к членству в ЕС.

Наиболее резонансной частью предложений Вашингтона стало юридическое признание Крыма российским, а также де-факто признание контроля России над значительной частью Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Украина по этому плану восстанавливает контроль над Харьковской областью, Каховской ГЭС и Запорожской АЭС, управляемой США.

Кроме того, США предлагают снять все санкции, введённые против России с 2014 года, и наладить экономическое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики.

Европейско-украинский ответ: отсрочка по территориям и усиленные гарантии безопасности

Ответные предложения, выработанные на переговорах в Лондоне, предполагают безоговорочное прекращение огня на всех фронтах с последующим мониторингом под руководством США и третьих стран. Также документ включает требование вернуть всех депортированных украинских детей и провести обмен военнопленными по формуле «всех на всех».

Украина получает надёжные гарантии безопасности, включая двустороннее соглашение с США, аналогичное пятой статье устава НАТО. Не предусматриваются никакие ограничения на численность и деятельность Вооружённых сил Украины или иностранных военных союзников на её территории.

Относительно территориального вопроса, европейско-украинский документ предлагает вернуться к нему только после заключения соглашения о прекращении огня, без каких-либо признаний российского контроля. Украинская сторона требует восстановления контроля над ключевыми инфраструктурными объектами и свободного прохода по Днепру.

Что касается санкций, то их постепенное снятие возможно только после достижения устойчивого мира, при этом предусматривается механизм их автоматического восстановления в случае нарушения условий соглашения Россией.

Мир на бумаге и политика в действии

Как отмечает Reuters, оба документа подчеркивают активизацию дипломатических усилий с обеих сторон и растущую вовлеченность Трампа в процесс урегулирования. Тем не менее, серьёзные расхождения в подходах к территориальным уступкам, безопасности и санкционной политике остаются главными препятствиями на пути к достижению мирного соглашения.