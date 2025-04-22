Рейтинг одобрения Трампа упал до минимума после возвращения в Белый дом — опрос Reuters/Ipsos

Уровень общественной поддержки президента Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Согласно опросу Reuters/Ipsos, завершившемуся в понедельник, одобрение деятельности президента выразили 42% опрошенных, что ниже показателя в 43%, зафиксированного три недели назад, и значительно ниже 47%, отмеченных сразу после инаугурации 20 января.

Начало нового срока Трампа вызвало шок у его политических оппонентов. Президент подписал десятки указов, усиливающих его влияние как на правительственные структуры, так и на частные организации — в том числе университеты и юридические фирмы.

Хотя текущий рейтинг Трампа всё ещё выше, чем показатели, наблюдавшиеся в течение большей части президентства его демократического предшественника, данные опроса свидетельствуют о растущем беспокойстве среди американцев. Многие негативно восприняли инициативы наказать «слишком либеральные» университеты и назначить себя председателем правления культурного центра имени Кеннеди в Вашингтоне.

Кроме того, 83% из 4 306 респондентов заявили, что президент США обязан подчиняться решениям федеральных судов, даже если он с ними не согласен. Представители администрации Трампа могут столкнуться с обвинениями в неуважении к суду за игнорирование решения федерального судьи о приостановке депортации предполагаемых членов венесуэльской группировки, которым не была предоставлена возможность обжаловать высылку, пишет Reuters.