С 5 мая 2025 года в США начнётся возобновление взыскания долгов по просроченным студенческим займам. Об этом сообщило Министерство образования страны. Сбор долгов был приостановлен с марта 2020 года из-за пандемии.

По данным ведомства, сейчас более 42 миллионов американцев должны государству за учёбу. Общая сумма долгов — более 1,6 триллиона долларов. Более 5 миллионов человек не платили по кредитам более года и находятся в дефолте. Ещё около 4 миллионов — на грани просрочки.

Министерство планирует снова использовать механизм удержаний через налоговую службу. Заёмщики начнут получать письма и электронные уведомления с информацией о том, как снова начать выплаты или выйти из дефолта. Им предложат подключиться к программам погашения, которые учитывают доход.

Министр образования Линда Макмэн заявила, что массового списания долгов не будет. По её словам, каждый заёмщик должен сам отвечать за свои кредиты, а не перекладывать долг на налогоплательщиков. Власти также начнут информационную кампанию, чтобы напомнить людям об их обязанностях и помочь выбрать удобный способ оплаты.